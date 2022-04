"Les résultats devraient permettre au président de la République de l’emporter" pour Gérard Collomb

Alors que Emmanuel Macron (environ 28%) et Marine Le Pen (environ 24%) sont qualifiés pour le 2e tour de la présidentielle, l'ancien maire de Lyon et ex-ministre, Gérard Collomb souligne sa confiance à propos de la réélection de l'actuel locataire de l'Elysée.

Ancien ministre de l'intérieur d'Emmanuel Macron et actuel membre de l'opposition à la mairie de Lyon, Gérard Collomb déclare dans son communiqué :

"Les résultats de ce soir devraient permettre au président de la République de l’emporter au second tour. Mais la qualification de Marine Le Pen et le score important réalisé par Jean-Luc Mélenchon soulignent combien sont importantes les fractures qui parcourent la société française". Un discours qui fait écho à celui de son départ de la place Beauvau en 2018 : "Aujourd'hui, on vit côte à côte ; je crains que demain on ne doive vivre face à face".

Il poursuit en soulignant le besoin de renouveler la dynamique enclenchée en 2017 autour d'Emmanuel Macron : "Au cours des deux prochaines semaines, pour l’emporter et l’emporter nettement, il faudra savoir redonner à nos concitoyens cette espérance qu’avaient suscitée dans le pays la candidature et la victoire d’Emmanuel Macron. Il faudra, pour relever les défis qui sont ceux de notre société, que soit affirmée une volonté de rassembler l’ensemble de nos concitoyens."

Suivent ensuite :

Mélenchon 20%

Zemmour 7%

Pécresse 5%

Jadot 4,5%

Lassalle 3%

Roussel 2,5%

Hidalgo 1,9%

Dupont-Aignan 1,8%

Poutou 0,8%

Arthaud 0,7%

