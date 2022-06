Législatives dans le Rhône : la 9e circonscription à la loupe

A quelques jours du premier tour des élections législatives, Lyon Capitale vous présente les candidats et les forces politiques en présence dans la 9e circonscription du Rhône composée de la ville de Villefranche-sur-Saône et des cantons du Beaujolais.

La géographie de la 9e circonscription

La circonscription est composée de Villefranche-sur-Saône, Aigueperse, Alix, Ambérieux, Anse, Arnas, Avenas, Azolette, Beaujeu, Belleville, Belmont-d’Azergues, Blacé, Cenes, Cercié, Charentay, Charnay, Chazay-d’Azergues, Chénas, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Denicé, Dracé, Emeringes, Fleurie, Gleizé, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Le Perréon, Les Ardillats, Liergues, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Monsols, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Odenas, Ouroux, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Propières, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Bonnet-des-Bruyères, Saint-Christophe, Saint-Clément-de-Vers, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Étienne-des-Oullières, Saint-Étienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Igny-de-Vers, Saint-Jacques-des-Arrêts, Saint-Jean-d’Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Lager, Saint-Mamert, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Taponas, Trades, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villié-Morgon

Les candidats dans la 9e circonscription

Alexandre Portier (LR), Ambroise Méjean (Ensemble), Rémi Berthoux (RN), Claire de Guernon (Reconquête), Maguy Girerd (DSV), Mylène Dune (Nupes), Delphine Baïda (DIV), Alexandre Chavanne (REG), Chantal Helly (DXG), Élodie Perrichon (ECO)

Le député sortant : Bernard Perrut (LR)

Résultat du premier tour de l’élection présidentielle de 2022

Emmanuel Macron : 29,8 % - Marine Le Pen : 24,2 % - Jean-Luc Mélenchon : 17,4 % - Éric Zemmour : 8,9 % - Valérie Pécresse : 5,7 % - Yannick Jadot : 4,7 %

Résultat du premier tour de l’élection législatives de 2017

Marion Croizeau (LREM) 36,02% - Bernard Perrut (LR) 29,11% - Christophe Boudot (FN) 15,59% - Teresa Caci (LFI) 7,89% - Brigitte Ealet (EELV) 2,94%

Les enjeux

Le retrait de Bernard Perrut rend le scrutin du mois de juin plus incertain et constitue, localement, un événement politique. Depuis 1978, la 9e circonscription était dans la famille Perrut, d’abord avec le père Francisque puis avec le fils à partir de 1997. Si la circonscription reste sociologiquement favorable aux Républicains, le virage à droite de la majorité présidentielle rebat les cartes. Le parachutage d’Ambroise Méjean, responsable national des Jeunes avec Macron, l’atteste. De toutes les circonscriptions vacantes, c’est sur celle de Villefranche-sur-Saône qu’il a jeté son dévolu. S’il parvient à exclure du second tour le candidat LR, un duel face au RN pourrait lui offrir son premier mandat.