La présidente de l'Assemblée nationale estime qu'"on peut regretter" la minute de silence observée en hommage à Quentin Deranque, battu à mort à Lyon.

Invitée de Sud Radio mercredi 25 mars, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet a déclaré qu'"on peut regretter" d'avoir observé une minute de silence dans l'hémicycle en hommage à Quentin Deranque. Le jeune militant d'ultra-droite avait été battu à mort lors d'affrontements avec des militants d'ultra-gauche à Lyon le 12 février.

Il est "toujours très difficile de prendre ce type de décision sur les minutes de silence", a-t-elle reconnu tout en rappelant qu'elle a "été prise collectivement, avec les 11 présidents de groupe". L'ensemble des groupes politiques avait en effet accepté la proposition.

"Si on avait su à ce moment-là qu'il avait ce profil-là, je pense que, probablement, la décision n'aurait pas été la même"

La présidente de l'Assemblée était interrogée au sujet des milliers de publications racistes, et faisant l'apologie du nazisme révélées par nos confrères de Mediapart, attribuées à Quentin Deranque qui qualifiait par exemple Simone Veil de "salope meurtrière" pour avoir fait voter la légalisation de l'avortement.

"Lorsqu'on regarde le profil de Quentin Deranque, effectivement si on avait su à ce moment-là qu'il avait ce profil-là, je pense que, probablement, la décision n'aurait pas été la même", a-t-elle poursuivi. Si personne n'avait connaissance de ces publications à l'époque, l'engagement de Quentin Deranque dans des groupuscules d'extrême droite violents était en revanche bien documenté.

À Lyon, le candidat défait aux élections municipales, Jean-Michel Aulas a lui aussi reconnu s'être "peut-être précipité" en demandant au maire de Lyon, Grégory Doucet, d'afficher le portrait du militant lynché à mort sur les grilles de l'Hôtel de Ville. Le président LR de la Région Auvergne-Rhône-Alpes de son côté l'a fait, et n'a jamais exprimé de regret à ce sujet.