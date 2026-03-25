Alerte aux vents violents : A Lyon, les parcs et cimetières fermés jusqu'à nouvel ordre

Après le placement du département du Rhône en vigilance jaune suite à des vents violents, les parcs et cimetière de Lyon fermeront leurs portes à midi.

Ce mercredi, le département du Rhône a été placé en vigilance jaune pour cause de vents violents jusqu'à 80 km/ h, attendus cet après-midi. Par conséquent, les parcs et les cimetières de Lyon seront fermés à partir de 12h, et jusqu’à nouvel ordre.

Un phénomène venteux qui ne devrait pas s'arrêter de sitôt puisque des rafales devraient encore se produire ce jeudi et ce vendredi sur tout le département.