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Lyon : l'hôpital de la Croix-Rousse organise une journée de dépistage dédiée au cancer de la gorge

  • par Loane Carpano

    • Jeudi 2 avril, l'hôpital de la Croix-Rousse dispensera des consultations sans rendez-vous, dédiées au dépistage du cancer de la gorge.

    "1 symptôme, 3 semaines : je consulte même avant 30 ans" : c'est le slogan de la campagne "Rouge-Gorge", organisée du 30 mars au 3 avril à l'hôpital de la Croix-Rousse. L'objectif ? Sensibiliser sur le cancer de la gorge en organisant une journée de consultation sans rendez-vous le jeudi 2 avril.

    Ouverte à tous, cette journée s'adresse plus particulièrement aux patients présentant des symptômes tels qu'une douleur continue à la gorge, des douleurs à la déglutition, des plaques et lésions de la langue, des ganglions dans le cou, ou encore une modification de la voix.

    Un stand spécial disposé dans le hall de l'hôpital accueillera tous les patients qui souhaitent se faire examiner par le service ORL. En cas de diagnostic d'une lésion suspecte, le patient sera orienté vers le centre ou le médecin de son choix.

    Lire aussi : Les HCL, la fondation Mérieux, et l'université Lyon 1 scellent un partenariat, une mission en Arménie prévue

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