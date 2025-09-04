Actualité
Laurent Wauquiez, ancien président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Wauquiez promet une "censure automatique" si LFI parvient au gouvernement

  • par Nathan Chaize

    • Laurent Wauquiez a donné ce jeudi la position des Républicains en cas de chute du gouvernement Bayrou le 8 septembre.

    En marge de la conférence de presse de présentation du futur tournoi ATP 250 de Lyon à Décines-Charpieu, et quelques minutes avant un point presse partagé avec Jean-Michel Aulas, le patron des députés LR s'est exprimé sur la position de son groupe en cas de chute de François Bayrou.

    Laurent Wauquiez a ainsi indiqué que Les Républicains ne participeront pas à un gouvernement dirigé par un socialiste, face aux rumeurs persistantes de constitution d'un gouvernement de gauche par le président de République.

    "Un gouvernement socialiste ? Ça sera sans nous ! Pas seulement parce que ce sont des socialistes, mais parce que leurs propositions sont l'exact inverse de ce qu'on veut pour la France. Ils veulent augmenter les impôts et l'immigration, donc on ne va pas vendre nos convictions", a-t-il assuré.

    Et de préciser que son groupe censurerait immédiatement un gouvernement comportant des ministres issus des rangs de la France insoumise.

