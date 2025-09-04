Actualité
Panneaux photovoltaïques lycée Henri Barbusse
360 panneaux solaires avaient été installés l’été dernier sur le toit du lycée Henri Barbusse.

Une nouvelle cantine et des panneaux solaires pour ces deux collèges vaudais

  • par Loane Carpano

    • Les collèges Aimé Césaire et Henri Barbusse situés à Vaulx-en-Velin disposent désormais d'une cantine commune. Parallèlement, les panneaux photovoltaïques du collège Henri Barbusse ont été mis en service.

    Depuis début 2025, deux établissements vaudais bénéficient de nouveaux aménagements. Les collèges Aimé Césaire et Henri Barbusse disposent désormais d'un nouveau bâtiment de demi-pension pour les élèves. Parallèlement, les panneaux photovoltaïques du collège Henri Barbusse, installés à l'été 2024, ont été mis en service.

    Construit sous l'impulsion de la Métropole de Lyon, le nouveau bâtiment de demi-pension du collège Aimé Césaire accueille les élèves de l'établissement et ceux du collège voisin Henri Barbusse depuis le 1er septembre. Une nouveauté pour les élèves qui devaient jusqu'alors se rendre au lycée des Canuts, situé à un kilomètre des deux établissements. Réparti sur 600m2, le nouvel espace permet de servir 400 repas/jour pour 188 places assises. Le coût total du bâtiment équipé de panneaux photovoltaïque et d'un toit végétalisé s'élève à 4,49 millions d'euros.

    En parallèle, les 360 panneaux photovoltaïques installés sur le toit du lycée Henri Barbusse depuis l'été 2024 ont pu être activés en avril dernier. Répartie sur sur six bâtiments, l'installation de 750m2 devrait permettre à l'établissement de produire 155 MWh/an.

