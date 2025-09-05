Retour du soleil ce vendredi à Lyon, jusqu'à 22 degrés attendus

Lever de soleil à Lyon sur le Musée des Confluence.

Ce vendredi 5 septembre 2025 le soleil sera de retour à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise, au lendemain d'une journée très pluvieuse.

Ce vendredi marquera le retour d'un temps calme et lumineux à Lyon, malgré la présence toute au long de la journée de quelques cumulus résiduels restant inoffensifs. Au lendemain d'une journée très pluvieuse et orageuse, les Lyonnaises et les Lyonnais seront au sec.

Côté températures, il fait seulement 12 degrés ce vendredi matin et le mercure ne dépassera pas les 22 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement juste pour la saison.