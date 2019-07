Piscine de Gerland : la ville de Lyon étudie un plan B

Face à la privatisation de la piscine de Gerland dans le projet du Lou Rugby, la ville de Lyon étudie un plan B pour créer une nouvelle piscine municipale dans le quartier de Gerland.

La convention de mise à disposition temporaire de la piscine de Gerland par le Lou Rugby à la ville de Lyon se termine le 31 décembre 2019. En avril dernier, Olivier Ginon, le président de GL Events a annoncé son intention de créer une nouvelle piscine à Gerland et de réaliser un centre de santé et un spa dans le futur équipement qu'il compte construire. Lors du conseil municipal de janvier, Gérard Collomb avait expliqué que des négociations étaient en cours entre la ville de Lyon et le Lou Rugby pour construire une piscine dans l'enceinte du stade de Gerland. Depuis, plus de nouvelles alors que la convention arrive à expiration.

Lundi, lors du conseil municipal, Christophe Geourjon (Les indépendants), a demandé à Gérard Collomb ce qu'il allait advenir de la seule piscine du quartier de Gerland. “Les tarifs resteront-ils accessibles au plus grand nombre de Lyonnais (3,4€ aujourd’hui, NdlR) ? La piscine sera-t-elle accessible en 2020 ? Sera-t-elle rénovée ?”, a-t-il notamment questionné.

C'est Yann Cucherat, l'adjoint aux Sports, qui lui a répondu. Il a expliqué “avoir eu récemment au téléphone Olivier Ginon (le patron de GL Events, actionnaire du Lou Rugby, NdlR)”, qui lui a signifié “qu'un permis de construire sera déposé en septembre pour une rénovation et un agrandissement”.

La mairie de Lyon envisage aussi la possibilité que ce futur équipement ne soit pas accessible au plus grand nombre, voir ne voit pas le jour, puisque l'adjoint de Gérard Collomb a déclaré que l’équipe municipale travaille sur “une deuxième piste si jamais le projet de GL Events ne se faisait pas.”“Avec le maire de Lyon, nous étudions un projet d’installation d’une nouvelle piscine sur la zone de la petite prairie qui jouxte le parc de Gerland”, a précisé M. Cucherat.

De son côté, Gérard Collomb n'a rien ajouté aux déclarations de son adjoint.