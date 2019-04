Lyon : un spa et un centre de santé dans la piscine de Gerland ?

Olivier Ginon, le président de GL Events a annoncé son intention de créer une nouvelle piscine à Gérland et de réaliser un centre de santé et un spa dans le futur équipement qu'il compte construire. Un projet suspendu pour le moment à l'avis de la mairie de Lyon.

Dans une interview accordée au journal Nouveau Lyon, Olivier Ginon, le président de GL Events et actionnaire principal du Lou a annoncé sa volonté de construire de deux nouvelles piscines à Gerland. “Nous avons une demande forte de la Ville (de Lyon, NdlR) pour rénover la piscine et compléter par un bassin intérieur pour les écoles. Nous étudions favorablement cet investissement, et attendons les réponses de la collectivité aux questions juridiques qui se posent sur notre bail”, a-t-il déclaré à nos confrères. Dans les détails, M. Ginon a expliqué que le bâtiment de cette piscine couverte serait en R+1 ou R+2 “le long de l'avenue Jean-Jaurès”. “On estime qu'on a un rôle social et sociétal. Cet équipement avec spa sera aussi utilisable pour le grand public et pour les joueurs du Lou. On va faire un centre de santé dans ce nouveau bâtiment”, a ajouté le président de GL Events qui a par ailleurs assuré qu'il respectera les protections patrimoniales de la piscine extérieure classée aux monuments historiques. On ne connaît pas encore quel sera le prix public pour accéder à cet équipement. Actuellement, le plein tarif est de 3,40 €.

Lors du conseil municipal de janvier, Gérard Collomb avait expliqué que des négociations étaient en cours entre la ville de Lyon et le Lou Rugby pour construire une piscine dans l'enceinte du stade de Gerland. Christophe Geourjon, élu les indépendant avait questionné Gérard Collomb sur l'avenir de cet équipement public dont la convention de mise à disposition temporaire par le Lou Rugby à la ville de Lyon se terminer au 31 décembre 2019. “Les tarifs d'accès resteront-ils accessibles au plus grand nombre de Lyonnais comme nous le demandons depuis le début ? Quelles sont les avancées concrètes pour cette nouvelle piscine : localisation, calendrier, financement ?”, avait-il demandé au maire de Lyon. Gérard Collomb avait répondu que, dans le cadre des travaux qui vont avoir lieu dans le périmètre du stade de Gerland, “le Lou Rugby pourrait construire un bâtiment pour la ville de Lyon qui serait ouvert aux habitants du 7e arrondissement”. Ce qui semble donc se profiler. Olivier Ginon, lui souhaite “avancer rapidement” et attend désormais “un avis positif” de la ville.