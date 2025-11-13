Municipales : à Lyon, une tête de liste insoumise victime d'insultes antisémites

Une tête de liste insoumise aux élections municipales a été la cible d'insultes antisémites.
L'ancien juge Albert Lévy, tête de liste de La France insoumise dans le 3e arrondissement de Lyon pour les élections municipales, a été victime d'une série d'insultes antisémites sur le réseau social X après avoir annoncé son soutien à la candidate insoumise, Anaïs Belouassa Cherifi.
"L'antisémitisme n'a pas sa place, ni dans nos rues ni en ligne"
"Lévy est le traître parfait et le 1er antisémite", peut-on toujours lire sur le réseau social, malgré les nombreux messages haineux supprimés. "L'antisémitisme viscéralement d'extrême droite dont je suis l'objet depuis ma candidature aux municipales de Lyon 3 et le silence approbateur de mes adversaires politiques souvent prompts à instrumentaliser ce fléau renforcent ma pugnacité pour remporter ce scrutin", a réagi le candidat.
Anaïs Belouassa Cherifi a de son côté rappelé sa "fierté d'avoir Albert Lévy comme camarade et tête de liste du 3e arrondissement de Lyon", concluant : "L'antisémitisme n'a pas sa place, ni dans nos rues ni en ligne." Pour l'heure, aucun des autres candidat aux élections municipales n'a réagi.
Et vous voudriez qu'ils réagissent en s'indignant "comme d'habitude" mais en veillant à ce qu'il n'y ait toujours pas de cours de philo et de psycho dignes de ce nom dans toutes les écoles, laissant le champs libre à l'idée que "moi je suis un être supérieur aux autres" ?
Nous sommes dans un bal d'hypocrites.
Sans oublier que les LFI n'ont jamais dit clairement que le Hamas avait ni plus ni moins les valeurs de l'extrême droite (place de la femme à la maison, glorification du chef, destruction du journalisme libre, glorification de la violence et des "morts pour la cause", notion de pureté exacerbée, etc, etc).