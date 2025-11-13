Actualité
L’ancien juge Albert Lévy, tête de liste insoumise, a été victime d’insultes antisémites. (@NC)

Municipales : à Lyon, une tête de liste insoumise victime d'insultes antisémites

  • par Nathan Chaize
    • Une tête de liste insoumise aux élections municipales a été la cible d'insultes antisémites.

    L'ancien juge Albert Lévy, tête de liste de La France insoumise dans le 3e arrondissement de Lyon pour les élections municipales, a été victime d'une série d'insultes antisémites sur le réseau social X après avoir annoncé son soutien à la candidate insoumise, Anaïs Belouassa Cherifi.

    "L'antisémitisme n'a pas sa place, ni dans nos rues ni en ligne"

    "Lévy est le traître parfait et le 1er antisémite", peut-on toujours lire sur le réseau social, malgré les nombreux messages haineux supprimés. "L'antisémitisme viscéralement d'extrême droite dont je suis l'objet depuis ma candidature aux municipales de Lyon 3 et le silence approbateur de mes adversaires politiques souvent prompts à instrumentaliser ce fléau renforcent ma pugnacité pour remporter ce scrutin", a réagi le candidat.

    Anaïs Belouassa Cherifi a de son côté rappelé sa "fierté d'avoir Albert Lévy comme camarade et tête de liste du 3e arrondissement de Lyon", concluant : "L'antisémitisme n'a pas sa place, ni dans nos rues ni en ligne." Pour l'heure, aucun des autres candidat aux élections municipales n'a réagi.

