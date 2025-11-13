Isère : Finoptim investit 2 millions d’euros pour développer sa production à Fontaine

L’entreprise iséroise Finoptim, spécialiste du chauffage au bois design et durable, a acquis et rénové l’ancien site Guidetti à Fontaine, en Isère, afin d’augmenter sa capacité de production et moderniser ses ateliers.

Créée en 2013, Finoptim réalise 2 millions d’euros de chiffre d’affaires et emploie 15 personnes. Grâce à cet investissement de 2 millions d’euros, dont 150 000 euros consacrés à la rénovation énergétique, l’entreprise dispose désormais de 1 200 m² de bureaux et ateliers modernisés, équipés d’un éclairage basse consommation et d’une centrale photovoltaïque couvrant 70 % de ses besoins.

De nouvelles machines ont été installées pour produire inserts, cheminées, braseros et planchas.

Parallèlement, Finoptim lance Strato, son premier poêle à bois 100 % français, conforme aux normes Flamme Verte 7 étoiles et EcoDesign 2022, offrant un haut rendement énergétique et une combustion propre, tout en proposant un design personnalisable en plusieurs motifs et couleurs.