Actualité
cheminée
Image d’illustration © Pexels / Nicole Queiroz

Isère : Finoptim investit 2 millions d’euros pour développer sa production à Fontaine

  • par La Rédaction

    • L’entreprise iséroise Finoptim, spécialiste du chauffage au bois design et durable, a acquis et rénové l’ancien site Guidetti à Fontaine, en Isère, afin d’augmenter sa capacité de production et moderniser ses ateliers.

    Créée en 2013, Finoptim réalise 2 millions d’euros de chiffre d’affaires et emploie 15 personnes. Grâce à cet investissement de 2 millions d’euros, dont 150 000 euros consacrés à la rénovation énergétique, l’entreprise dispose désormais de 1 200 m² de bureaux et ateliers modernisés, équipés d’un éclairage basse consommation et d’une centrale photovoltaïque couvrant 70 % de ses besoins.

    De nouvelles machines ont été installées pour produire inserts, cheminées, braseros et planchas.

    Parallèlement, Finoptim lance Strato, son premier poêle à bois 100 % français, conforme aux normes Flamme Verte 7 étoiles et EcoDesign 2022, offrant un haut rendement énergétique et une combustion propre, tout en proposant un design personnalisable en plusieurs motifs et couleurs.

    à lire également
    Un poids lourd transportant de la viande s’est couché ce vendredi 14 novembre sur l’A7, à hauteur de Salaise-sur-Sanne. (Capture écran Twitter A7)
    Accident sur l'autoroute A7 : une circulation revenue à la normale

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Humour : Marion Mezadorian pète les plombs au théâtre Jean-Carmet 11:23
    Un poids lourd transportant de la viande s’est couché ce vendredi 14 novembre sur l’A7, à hauteur de Salaise-sur-Sanne. (Capture écran Twitter A7)
    Accident sur l'autoroute A7 : une circulation revenue à la normale 11:10
    L'Asvel reprend son souffle face à Partizan 10:20
    Pollution à Lyon : une bonne qualité de l'air ce samedi 09:25
    orage Lyon
    Des pluies attendues ce samedi avant des éclaircies 09:12
    d'heure en heure
    Olivier Touchard
    Label Gibiers de France : "Nous voulons une viande accessible, entre le prix du bœuf et celui du mouton" assure Olivier Touchard 07:00
    Ain : IDEA accompagne EDF dans la construction de deux réacteurs au Bugey 14/11/25
    La RD103-E rouvre à la circulation à Saint-Romain-en-Gier 14/11/25
    Ain : 20 installations photovoltaïques pour une ZAC Ferney-Genève autonome en énergie 14/11/25
    Drôme : en novembre, le collectif Ruban blanc se mobilise contre les violences faites aux femmes 14/11/25
    Alain Ducasse ouvre une chocolaterie à Lyon 14/11/25
    Lyon : 480 collégiens et lycéens réunis pour un ciné-débat sur le cyberharcèlement  14/11/25
    Police Nationale à Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Le syndicat de police Alliance saisit la préfecture pour faire annuler le Lyon Antifafest 14/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut