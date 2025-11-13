Actualité
Pont de Condrieu. (@Département du Rhône)

Rhône : les travaux reprennent sur le pont de Condrieu

  • par Clémence Margall

    • Interrompus depuis le 27 octobre en raison des forts débits du Rhône, les travaux de mise en sécurité du pont de Condrieu reprendront le lundi 17 novembre.

    Les travaux de mise en sécurité du pont de Condrieu vont reprendre le 17 novembre annonce le Département du Rhône. Ces derniers étaient interrompus depuis le 27 octobre dernier en raison des forts débits du Rhône.

    Le débit étant revenu à des valeurs plus faibles, les travaux de purge du troisième tube, en rive gauche, vont pouvoir être terminés. La phase de ponçage des tubes ainsi que l’installation du tube commenceront dans la foulée. Une fois les 4 tubes implantés, des poutres métalliques transversales seront installées au sommet, les reliant deux à deux. Des structures métalliques permettront à terme de reprendre le tablier du pont. Pour rappel, le coût total des travaux est estimé à 13 millions d’euros.

    Durant la durée des travaux, le pont reste ouvert aux circulations modes doux. Pour les automobilistes, il faut emprunter les déviations mises en place.

    Un poids lourd transportant de la viande s’est couché ce vendredi 14 novembre sur l’A7, à hauteur de Salaise-sur-Sanne. (Capture écran Twitter A7)
    Accident sur l'autoroute A7 : une circulation revenue à la normale

