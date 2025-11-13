Rhône : les travaux reprennent sur le pont de Condrieu

Interrompus depuis le 27 octobre en raison des forts débits du Rhône, les travaux de mise en sécurité du pont de Condrieu reprendront le lundi 17 novembre.

Le débit étant revenu à des valeurs plus faibles, les travaux de purge du troisième tube, en rive gauche, vont pouvoir être terminés. La phase de ponçage des tubes ainsi que l’installation du tube commenceront dans la foulée. Une fois les 4 tubes implantés, des poutres métalliques transversales seront installées au sommet, les reliant deux à deux. Des structures métalliques permettront à terme de reprendre le tablier du pont. Pour rappel, le coût total des travaux est estimé à 13 millions d’euros.

Durant la durée des travaux, le pont reste ouvert aux circulations modes doux. Pour les automobilistes, il faut emprunter les déviations mises en place.

