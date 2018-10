Municipales à Lyon : 10 élus du 6e lâchent Blache pour Blanc

Dix élus de la majorité de Pascal Blache ont annoncé dans un communiqué leur soutien à Étienne Blanc lors des municipales de 2020 à Lyon.

Dans un communiqué plusieurs élus du 6e arrondissement de la majorité de Pascal Blache, qui a annoncé sa candidature dans Lyon Capitale ce vendredi, ont affiché leur soutien à Étienne Blanc pour les municipales de 2020. Rien de très étonnant, Pascal Blache n'étant pas encarté chez Les Républicains. On ne sait cependant pas comment les élus vont cohabiter au sein du conseil du 6e arrondissement et du conseil municipal durant 18 mois : Jean-Jacques David, Dominique Nachury et Élodie Roux de Bezieux siégeant presque côte à côte dans l'assemblée à la mairie de Lyon.

La liste des élus du 6e arrondissement soutenant Étienne Blanc :

Marie-Josèphe Barny de Romanet

Jérémie Breaud

Florence Darbon

Jean-Jacques David

Jean-Michel Duvernois

Marc Laupies

Catherine Moulin

Dominique Nachury

Denise Robin

Elodie Roux de Bezieux