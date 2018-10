Pascal Blache candidat à Lyon pour ouvrir "l'après-Collomb"

EXCLUSIF – Dans un long entretien et après quelques hésitations, le maire du 6e Pascal Blache (Divers droite) franchit le Rubicon et annonce sa candidature à la mairie de Lyon et à la métropole.

Entretien avec Pascal Blache, maire du 6e arrondissement, candidat à la mairie de Lyon

Courtisé par Étienne Blanc et par Gérard Collomb depuis des mois, Pascal Blache entend tracer sa propre voie et assure qu’il ira “jusqu’au bout” pour défendre un projet articulé autour d’une “révolution écologique”, de la qualité de vie et d’une bonne gestion. Prêt “à discuter avec tout le monde”, il ne s’interdit aucune alliance mis à part aux extrêmes, mais ne se voit pas sur une liste avec Gérard Collomb et “encore moins” avec son épouse Caroline. Malgré l’estime qu’il peut avoir pour un “maire aménageur [qui a] fait le boulot”, il est selon lui temps de tourner la page.