Lyon : plainte pour viol sur mineure et torture contre Raël et deux membres de sa secte

Une plainte pour viol sur mineure et torture visant Raël a été adressée au doyen des juges d'instruction de Lyon.

Une plainte a été déposée mercredi pour violences sexuelles et tortures sur mineure contre Claude Vorilhon, alias Raël, et deux autres membres de la secte qu'il a fondée, a annoncé l'avocate Aline Lebret, qui représente une ancienne adepte des Raëliens "sous emprise psychologique".

Cette plainte, que l'AFP a pu consulter, a été adressée par courrier au doyen des juges d'instruction de Lyon, a précisé Me Lebret. Sa cliente, Lydia Hadjara, accuse le gourou des Raëliens et deux autres membres de son mouvement de corruption de mineur, abus de faiblesse, viol avec torture et acte de barbarie, viol par instigation ou encore agression sexuelle.

"Nous souhaitons permettre aux victimes actuelles et passées de Raël et des membres de sa secte de se manifester"

D'après la plainte, ces faits auraient été perpétrés entre 1986 et 2007 en France, en Suisse et au Canada, et sont aujourd'hui prescrits sauf si d'autres victimes potentielles du mouvement se manifestent. "Nous souhaitons permettre aux victimes actuelles et passées de Raël et des membres de sa secte de se manifester", a expliqué Me Lebret, du cabinet d'avocats MRLP, à Caen. "Une enquête unique permettra aux victimes de bénéficier du point de départ de la prescription de la dernière victime", souligne-t-elle.

Née en 1982, Mme Hadjara explique dans sa plainte avoir séjourné fréquemment avec sa mère depuis l'âge de quatre ans dans un lieu de rassemblement des adeptes dans le Tarn, et y avoir assisté à une première scène de pratiques sexuelles collectives à l'âge de huit ans. Elle décrit avoir subi une "emprise psychologique" et avoir été victime d'une "préparation" sexuelle par des disciples durant l'adolescence, avec notamment des fellations imposées et un viol à l'âge de 15 ans.

Majeure, elle serait devenue l'une des favorites de Vorilhon et affirme avoir été victime d'autres violences sexuelles de sa part : des actes sexuels avec des animaux et des pénétrations par objets contondants. Sortie du mouvement en 2007, Mme Hadjara indique avoir souffert de dépression, anorexie et pensées suicidaires avant "un long processus de reconstruction psychique et sociale".

Aujourd'hui installé au Japon, Claude Vorilhon l'a attaquée en justice pour injures et diffamation après des déclarations à la télévision et un livre paru en janvier dans lequel elle dénonçait ces abus sexuels. Fondé dans les années 1970 par Claude Vorilhon, le mouvement raëlien affirme que la vie sur Terre a été créée il y a 25.000 ans par des extraterrestres, que le fondateur de la secte affirme avoir rencontrés.

Le mouvement est classé comme secte en France depuis 1995 par un rapport parlementaire. Contacté par l'AFP, le mouvement Raël France n'as pas donné suite.