Expo : Magonia, un voyage extraordinaire à travers le temps

Après Terminal en 2018, le collectif Blast et d'autres membres passionnés, présente Magonia, une exposition qui vous emmène dans un voyage extraordinaire à travers le temps, vers un monde imaginaire et utopique. Une expérience captivante et immersive où la frontière entre réalité et rêve s'estompe.

Magonia crée de toute pièce une nouvelle légende lyonnaise. Celle des Magoniens, peuple de magiciens qui arrivèrent sur la place Bellecour à Lyon en 832, grâce un objet volant, sous les yeux de centaines de Lyonnais ébahis. Trois hommes et une femme sortirent du vaisseau en suscitant une grande agitation parmi les Lyonnais…

Exposition Magonia Gare de Vaise @Hugo LAUBEPIN

"Faire rêver les enfants, même ceux de 80 ans…"

Le collectif Blast et d'autres artistes passionnés ont travaillé pendant six mois pour créer un univers enchanteur où la frontière entre réalité et rêve s'estompe. Plus qu’une exposition, cet événement propose une véritable immersion pour les visiteurs qui découvriront un monde utopique, avec des décors spectaculaires, des installations artistiques et des éléments narratifs captivants. Pour les organisateurs, l’idée est de "faire rêver les enfants, même ceux de 80 ans…"

Exposition Magonia @Hugo LAUBEPIN

Magonia. À partir du 2 juin. Entrée gratuite. 14 rue gorge de loup, Lyon 9e

Programme du 2 Juin :

17h - Ouverture des portes de Magonia

- Pop-up store Les Convives

- Exposition Magonia par Blast

- Exposition collective WBC

17h30 - Live painting Graffiti

- Social Palace - Spectacle jeune public en caravane (à partir de 8 ans ans, entrée libre dans la limite des places disponibles, spectacle toutes les 30 min)

- 18h30 & 20h - Pockemon Crew - show breakdance

21h - DJ set