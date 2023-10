Jeudi 12 octobre, Laurent Wauquiez annonce débloquer 65 millions d’euros pour la construction d’un nouveau lycée à Caluire-et-Cuire. Le projet doit voir le jour en 2026.

Jeudi 12 octobre, Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, annonce débloquer 65 millions d’euros pour la construction d’un lycée à Caluire-et-Cuire. Philippe Cochet, maire de la commune ainsi que Philippe Barret, directeur général du groupe APICIL étaient présents.

En effet, le futur lycée, qui devrait voir le jour d’ici 2026, se situera sur les actuels bureaux du groupe APICIL de Caluire. "Le groupe a la vocation d’intérêt général, il est donc en son devoir de s’assurer que ce qui va suivre va également l’être" , a déclaré Philippe Barret lors d'une conférence de presse. Le directeur général a également annoncé que les employés seront relocalisés dans les bureaux de Lyon.

De gauche à droite, Laurent Wauquiez, Philippe Cochet et Philippe Barret. @CM.

Un projet à vocation d’excellence

"La construction d’un lycée n’arrive pas tous les jours", a commencé Laurent Wauquiez. Le président de région n'a d'ailleurs pas hésité à lancer une pique à son prédécesseur, le socialiste Jean-Jack Queryanne, qui, pendant son mandat n'avait fait construire aucun lycée dans la région. Laurent Wauquiez a également précisé que Caluire-et-Cuire était, à ce jour, "la seule ville de plus de 40 000 habitants à ne pas avoir de lycée général."

Mais cela sera bientôt révolu. Le futur lycée proposera donc majoritairement une filière générale, ainsi qu'une composante professionnelle. Le but étant de proposer une "formation d'excellence avec des métiers haut de gamme à la clé", a précisé Laurent Wauquiez. Des formations en horlogerie, bijouterie et joaillerie seront proposées pour ainsi palier la "très grande demande" des étudiants sur la région. Aujourd'hui, seule la Haute École de Joaillerie propose ces formations à Lyon.

"Quelle meilleure façon d'utiliser l'argent public que pour former nos jeunes"

Laurent Wauquiez

En ce qui concerne les effectifs, le président de région et le maire de Caluire-et-Cuire s'accordent sur un nombre autour de "900 élèves, dont 630 pour la filière générale", a détaillé Laurent Wauquiez.

Philippe Barret, président général de APICIL, expliquant son choix de vendre le terrain à la région @CM.

Un lycée à vocation d'excellence

Entouré de verdure, le site possède "la chance inouïe d'avoir un poumon vert". Et tout sera mis en oeuvre pour le protéger au mieux pour les élèves. "Je ne crois pas à une écologie punitive, mais à une écologie des projets", a déclaré Laurent Wauquiez.

En ce sens, l'actuel bâtiment a vocation à ne pas être détruit. Problème, il est "une véritable passoire thermique", a déclaré Philippe Barret. À titre d'exemple, les bureaux consomment aujourd'hui environ 750 kWh au mètre carré, tandis que la moyenne des lycées en Auvergne-Rhône-Alpes est de 150kWh. Mais Laurent Wauquiez voit plus loin. L'objectif du futur lycée est de descendre à une consommation de 25kWh. "Il faut transformer cette passoire thermique en modèle environnemental" , a-t-il déclaré. Des expertises vont être menées pour connaître l'ampleur des travaux afin de s'adapter aux nouvelles normes écologiques mais également pédagogiques.

" Je ne crois pas à une écologie punitive, mais à une écologie des projets"

Laurent Wauquiez.

Laurent Wauquiez est un homme "fier de sa région." C'est pour cette raison qu'il tient également à ce que les travaux soient réalisés par des entreprises locales. "Tous les éléments sont réunis, il ne reste qu'à trouver les entreprises pour réaliser le projet dans les temps", a-t-il dit.

Enfin, les trois hommes se sont félicités d'avoir su "réfléchir conjointement avec le même esprit de partenariat." La Région a, par ailleurs, annoncé la construction d'un lycée par an, dès 2026, et ce, jusqu'en 2029. "Quelle meilleure façon d'utiliser l'argent public que pour former nos jeunes", a conclu Laurent Wauquiez.