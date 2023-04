Et si... la ville de Lyon disparaissait ?

Pour un élu de la Métropole de Lyon, “l'échelon administratif "Ville de Lyon" se retrouve coincé entre les arrondissements et la Métropole. Est-il encore nécessaire ?”

La question pourrait prêter à sourire si elle n’était pas sérieusement posée. C’est bel et bien l’idée que Christophe Geourjon (UDI) souhaite soumettre au débat.

Dans sa logique, la disparition de la Ville de Lyon se ferait au profit de la Métropole et des arrondissements. “La Métropole de Lyon aurait son siège place de la Comédie, et le 7ème arrondissement deviendrait, par exemple, la Commune de La Guillotière-Gerland” plaide l'ancien élu de Lyon. Il divise les actions de la ville en deux parties : “petite enfance, vie associative, culture, sport, commerces” pour les arrondissements; et “​​grands équipements, logement, économie, mobilité” pour la Métropole.

Vues de Lyon © Romane Thevenot

Les arrondissements de Lyon au diapason des autres communes ? La partie n’est pas gagnée d’avance. Dans ce système, les neufs arrondissements lyonnais deviendraient alors chacun une ville indépendante, fondue dans une hypothétique Métropole de 67 communes (contre 59 aujourd’hui). “Pour les Lyonnais, l’échelon de proximité est la mairie d’arrondissement. Il est temps de (leur) redonner de réelles compétences décisionnaires” plaide Christophe Geourjon. Aujourd'hui, Lyon est l’une des rares villes à disposer d'arrondissements, comme Paris et Marseille. Les conseils d’arrondissement ne disposent que des pouvoirs que la mairie centrale leur prête, à savoir, généralement, appliquer ce qui a été voté au conseil municipal.

La route semble donc encore longue avant de voir des Pardieusiens, des Bellecouristes et des Vaisois. Gageons que ce ne soit pas le seul moyen qu’a trouvé la droite pour gagner les municipales de 2026.