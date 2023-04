Coup d'envoi du festival des terroirs à Lyon

La première édition du festival des terroirs ouvre ses portes au public ce samedi, du 15 au 17 avril à Heat dans le quartier de Confluence à Lyon.

Pour la première fois, le festival des terroirs s'invite à Lyon ce week-end du 15 au 17 avril à Heat dans le quartier de Confluence. L'événement dédié au "bien-manger" propose au public toutes sortes de dégustations locales, pour une explosion de saveurs.

Les visiteurs ont trois jours pour déambuler dans les allées de la halle à manger du Heat, alliant nourriture et musique. C'est l'occasion aussi de profiter du marché des producteurs et des artisans des régions de France, en passant par la Bourgogne-Franche-Comté, la Bretagne ou encore la Corse, ainsi que de faire des ateliers de dégustations proposés par des professionnels. Sans oublier les "tables d'hôtes", animées par des master classes, ainsi que des tables rondes, et la remise de prix des trophées des terroirs ou encore des dîners. L'entrée du festival est gratuite.

Hélène Darroze en tant que marraine

Les organisateurs Le Tour des terroirs ont misé gros pour la première édition en plaçant la multi cheffe étoilée Hélène Darroze en tant que marraine de l'événement. Parmi les chefs présents, on retrouve Alexandre Mazzia, Stéphane Buron, Jérémy Galvan, ou encore Jean-François Têtedoie. Au total, près de 50 chefs font découvrir aux festivaliers les produits du terroir à travers leur cuisine.

Plus d'informations sur le site de l'événement