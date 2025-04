L’ancienne députée LFI et fondatrice du mouvement l’Après sera à Villeurbanne. (Photo Magali Cohen / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Raquel Garrido animera une réunion publique à Villeurbanne mardi à 17 h.

L'ancienne députée de la France insoumise et cofondatrice du mouvement l'Après animera une réunion publique mardi 29 avril à 17 h au Palais du travail de Villeurbanne. Elle sera accompagnée de l'adjoint au maire de Lyon, Laurent Bosetti, lui aussi ancien membre de La France insoumise, et de la vice-présidente de la Métropole de Lyon, Laurence Boffet.

Précédée d'une conférence de presse, la réunion publique est intitulée "La France a 49.3 raisons de passer à la 6e République". Seront présentées "des propositions programmatiques locales visant à améliorer la démocratie et l'initiative populaire. Ces propositions découlent du travail collaboratif entre ENSEMBLE!69 et L'Après Rhône. Elles s’inscrivent dans la préparation du projet politique des élections municipales et métropolitaines de 2026 à Lyon", explique l'organisation.

