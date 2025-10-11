Le maire Horizons de Rillieux-la-Pape espère fédérer la droite et le centre autour d’un projet commun pour ravir la présidence de la Métropole de Lyon aux écologistes. Il mise sur les maires et les classes moyennes, qu’il juge “oubliées” du mandat vert.

Lyon Capitale : En 2020, vous étiez candidat à la présidence de la Métropole. Nourrissez-vous toujours ce dessein pour 2026 ?

Alexandre Vincendet : J’aborde les élections avec une volonté, partagée par beaucoup je crois, d’alternance. La Métropole est en train de dégringoler dans l’ensemble des classements. Mais d’abord, gagnons nos circonscriptions métropolitaines, nous les maires qui voulons une autre gouvernance, avant de penser à qui présidera la Métropole de Lyon. Hier chez LR et aujourd’hui chez Horizons, je prône pour une large alliance de la droite de gouvernement à la gauche raisonnable. Une fois que nous aurons gagné, nous choisirons le meilleur d’entre nous. Avant de parler du qui, parlons du quoi et du comment. C’est sain d’avoir des ambitions mais personne ne gagnera seul. À droite, personne n’a la notoriété pour tuer le match sur l’ensemble des territoires. Les maires sont plus connus que le président de la Métropole. En 2020, Bruno Bernard n’a pas gagné car il est Bruno Bernard mais parce que les écologistes et leurs alliés socialistes ou Insoumis ont gagné le plus grand nombre de circonscriptions. Les gens avaient voté pour une coloration et un projet politique. Entendons-nous à droite et au centre pour trouver quatorze têtes de liste, mettons nos maires en avant et il sera temps de penser au troisième tour quand nous aurons gagné le second.