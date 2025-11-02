Plateau Nord : un tram et une succesion difficile

Lyon Capitale poursuit son tour d’horizon des 14 circonscriptions métropolitaines. Sur le Plateau Nord, le scrutin s’annonce favorable à la droite même si la situation à Caluire-et-Cuire pourrait rebattre les cartes.

Les enjeux du territoire

Les élus attendent le tram

Un consensus se dégage chez les élus de tous bords pour réclamer une ligne de tramway desservant le plateau qui s’étend de Caluire-et-Cuire à Rillieux-la-Pape. Le prolongement de la ligne B à partir de Charpennes avait été retenu dans la grande concertation lancée par Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et du Sytral, le syndicat qui organise les transports en commun dans l’agglomération. Comme les trois autres lignes étudiées, l’option a été jugée trop coûteuse au regard du nombre de voyageurs potentiels et a été abandonnée. Les élus du territoire attendent désormais une alternative. “Il faut faire en sorte de désenclaver Rillieux-la-Pape et de rendre le centre de Caluire plus accessible”, plaide Fabrice Matteucci, conseiller municipal PS caluirard. “Le nord est le parent pauvre de la métropole en matière de transports en commun alors que la population a doublé à Sathonay-Camp et que Rillieux-la-Pape est en pleine transformation. Nous ne pouvons pas faire l’économie d’un métro ou d’un tram. J’ai cru comprendre qu’il y avait une ouverture au Sytral pour un tramway. Je rêve du métro mais si le tram arrive, je signe”, se projette Alexandre Vincendet, maire Horizons de Rillieux-la-Pape.