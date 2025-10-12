À Lyon, Perrin-Gilbert et Képénékian envisagent une alliance pour peser à gauche face aux écologistes et aux Insoumis lors des municipales 2026.

Les grands blocs se consolident en ce début de campagne municipale. Jean-Michel Aulas a réussi l’alliance de la droite et du centre derrière sa candidature. Les Insoumis se mettent en ordre de marche pour contester le leadership des écologistes, rejoints par les socialistes, sur la gauche. Entre ces différents courants, des candidats indépendants espèrent encore jouer un rôle et deux d’entre eux, Nathalie Perrin-Gilbert et Georges Képénékian, n’excluent pas de s’allier pour continuer à exister. Sur le papier, leur rapprochement peut sembler baroque. L’ancienne maire du 1er arrondissement avait quitté la majorité Collomb avec fracas quand Georges Képénékian en était l’un des cadres.