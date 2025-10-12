Actualité
Nathalie Perrin Gilbert et Georges Képénékian lors du retour de Gérard Collomb © Tim Douet
Article payant

Là où on ne les attendait pas : l'alliance Perrin-Gilbert et Képénékian

  • par Paul Terra

    • À Lyon, Perrin-Gilbert et Képénékian envisagent une alliance pour peser à gauche face aux écologistes et aux Insoumis lors des municipales 2026.

    Les grands blocs se consolident en ce début de campagne municipale. Jean-Michel Aulas a réussi l’alliance de la droite et du centre derrière sa candidature. Les Insoumis se mettent en ordre de marche pour contester le leadership des écologistes, rejoints par les socialistes, sur la gauche. Entre ces différents courants, des candidats indépendants espèrent encore jouer un rôle et deux d’entre eux, Nathalie Perrin-Gilbert et Georges Képénékian, n’excluent pas de s’allier pour continuer à exister. Sur le papier, leur rapprochement peut sembler baroque. L’ancienne maire du 1er arrondissement avait quitté la majorité Collomb avec fracas quand Georges Képénékian en était l’un des cadres.

    Il vous reste 59 % de l'article à lire.
    Article réservé à nos abonnés.

    Connectez vous si vous êtes abonné
    OU
    Abonnez-vous

    à lire également
    “Trump joue son jeu et il a raison. Quand on voit que l’Angleterre a réussi à négocier 10 % de douane, cela pose de vraies questions sur notre capacité à peser dans ces discussions alors que nous sommes la première zone économique du monde”, déplore Morane Rey-Huet
    Article payant Les 15 % des droits de douane US fragilisent les exportateurs lyonnais
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    “Trump joue son jeu et il a raison. Quand on voit que l’Angleterre a réussi à négocier 10 % de douane, cela pose de vraies questions sur notre capacité à peser dans ces discussions alors que nous sommes la première zone économique du monde”, déplore Morane Rey-Huet
    Article payant Les 15 % des droits de douane US fragilisent les exportateurs lyonnais 09:30
    Article payant Là où on ne les attendait pas : l'alliance Perrin-Gilbert et Képénékian 09:00
    stade de France
    Article payant Grandes sagas d’entreprises : GL Events, à pas de géant 11/10/25
    Alexandre Vincendet
    Article payant Vincendet : “Ceux qui n’ont pas de difficultés économiques sont les grands gagnants de ce mandat écologiste” 11/10/25
    Article payant Quand les divisions de la gauche menacent la majorité métropolitaine dans l'Est lyonnais 11/10/25
    d'heure en heure
    On s’en serait bien passé : les pesticides dans les vignes 11/10/25
    Des vitrines vides en Presqu’Île de Lyon : travaux, Amazon, écolos… A qui la faute ? 11/10/25
    Les ombrières de la place Bellecour, qui alimentent les débats depuis quelques mois sur les choix en matière d’aménagement urbain des écologistes © LC
    Lyon vit-il un dérèglement esthétique ? 11/10/25
    Chaque minute, 60 animaux sont abattus pour Lyon 11/10/25
    Article payant Comment Aulas  veut mettre les Verts hors jeu 11/10/25
    Le mathématicien Cédric Villani
    Article payant "Certains élus refusent encore d’entendre les scientifiques" 11/10/25
    recette feu restaurant Taggât Lyon
    Le restaurant du mois à Lyon : Taggât 11/10/25
    Article payant Le mot du mois : [Rupture] 11/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut