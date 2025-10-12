Actualité
“Trump joue son jeu et il a raison. Quand on voit que l’Angleterre a réussi à négocier 10 % de douane, cela pose de vraies questions sur notre capacité à peser dans ces discussions alors que nous sommes la première zone économique du monde”, déplore Morane Rey-Huet
“Trump joue son jeu et il a raison. Quand on voit que l’Angleterre a réussi à négocier 10 % de douane, cela pose de vraies questions sur notre capacité à peser dans ces discussions alors que nous sommes la première zone économique du monde”, déplore Morane Rey-Huet
Article payant

Les 15 % des droits de douane US fragilisent les exportateurs lyonnais

  • par Eloi Thiboud

    • Entre surtaxes américaines et concessions européennes, les entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes paient le prix fort. Enquête.

    Quand on a de tels amis, on n’a pas besoin d’ennemis.” C’est ainsi que plusieurs dirigeants de la région lyonnaise accueillent la hausse d’une nouvelle surtaxe américaine sur une large part des produits européens exportés dans le pays de l’Oncle Sam. “Économiquement nous sommes en guerre”, résume Morane Rey-Huet, président des Conseillers du commerce extérieur de la France (CCE) et du comité Auvergne-Rhône-Alpes. De fait depuis le 7 août dernier, la donne commerciale a changé entre les pays de l’Union européenne et les États-Unis : tous les produits français sont soumis à un droit de douane “réciproque” de 15 %, bien plus que le taux en vigueur, 5 %, auparavant, mais bien moins que les menaces de Donald Trump à 30 % ou 50 %. Certaines ressources sont exemptées comme quelques médicaments, le bois et l’aviation, mais pas les vins et spiritueux. Pour ce qui est des voitures, le taux passe de 2,5 % à 15 %. Un flou demeure sur le sort des produits en acier et aluminium, taxés à 50 % depuis juin dernier, dont le nouveau niveau de taxe n’a pas été tranché. En échange de cet accord, les Européens acceptent qu’une liste de biens industriels américains – lait, soja, porc… – pénètrent leur marché sans aucun droit de douane.

    Un choc pour les exportateurs régionaux

    Localement le risque d’une chute de l’activité plane sur de nombreuses entreprises du territoire lyonnais. La région AuRA, au deuxième rang national en termes d’export et au premier rang si l’on se concentre sur les seules entreprises industrielles, est particulièrement exposée. Pour mémoire, le marché américain a représenté 5 milliards d’euros de produits exportés de la région AuRA en 2024. C’est la cinquième destination des exportations régionales (9 % du total). L’impact se voit donc déjà dans les chiffres. La chambre de commerce et d’industrie Auvergne-Rhône-Alpes relève une chute des exportations régionales de -7,4 % au premier trimestre sur un an et un recul du chiffre d’affaires export de -5,6 % sur le semestre. “Si on a pu assister à des flux de surstockage pour anticiper ces hausses de droits de douane, cette nouvelle donne internationale a ensuite suscité beaucoup d’attentisme et de révisions de plans parmi les entreprises exportatrices”, expliquent les équipes de la CCI.

    Il vous reste 61 % de l'article à lire.
    Article réservé à nos abonnés.

    Connectez vous si vous êtes abonné
    OU
    Abonnez-vous

    à lire également
    Article payant Héritage politique : qui va reprendre le flambeau de  Collomb ?
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Article payant Héritage politique : qui va reprendre le flambeau de  Collomb ? 10:00
    “Trump joue son jeu et il a raison. Quand on voit que l’Angleterre a réussi à négocier 10 % de douane, cela pose de vraies questions sur notre capacité à peser dans ces discussions alors que nous sommes la première zone économique du monde”, déplore Morane Rey-Huet
    Article payant Les 15 % des droits de douane US fragilisent les exportateurs lyonnais 09:30
    Article payant Là où on ne les attendait pas : l'alliance Perrin-Gilbert et Képénékian 09:00
    stade de France
    Article payant Grandes sagas d’entreprises : GL Events, à pas de géant 11/10/25
    Alexandre Vincendet
    Article payant Vincendet : “Ceux qui n’ont pas de difficultés économiques sont les grands gagnants de ce mandat écologiste” 11/10/25
    d'heure en heure
    Article payant Quand les divisions de la gauche menacent la majorité métropolitaine dans l'Est lyonnais 11/10/25
    On s’en serait bien passé : les pesticides dans les vignes 11/10/25
    Des vitrines vides en Presqu’Île de Lyon : travaux, Amazon, écolos… A qui la faute ? 11/10/25
    Les ombrières de la place Bellecour, qui alimentent les débats depuis quelques mois sur les choix en matière d’aménagement urbain des écologistes © LC
    Lyon vit-il un dérèglement esthétique ? 11/10/25
    Chaque minute, 60 animaux sont abattus pour Lyon 11/10/25
    Article payant Comment Aulas  veut mettre les Verts hors jeu 11/10/25
    Le mathématicien Cédric Villani
    Article payant "Certains élus refusent encore d’entendre les scientifiques" 11/10/25
    recette feu restaurant Taggât Lyon
    Le restaurant du mois à Lyon : Taggât 11/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut