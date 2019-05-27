Élections européennes 2019 : LREM en tête dans dans le 5e à Lyon

Dans le 5e arrondissement de Lyon (Rhône), c’est la liste LREM qui arrive en tête aux élections européennes 2019. Découvrez sur Lyon Capitale l'ensemble des résultats de la métropole de Lyon.
Abstention : 41,27 %
Votants : 58,73 %
|Listes
|Voix
|% Inscrits
|% Exprimés
|RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES
|5 071
|18,25
|31,60
|EUROPE ÉCOLOGIE
|2 980
|10,73
|18,57
|UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE
|1 842
|6,63
|11,48
|PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN
|1 707
|6,14
|10,64
|ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE
|1 107
|3,98
|6,90
|LA FRANCE INSOUMISE
|799
|2,88
|4,98
|LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25
|531
|1,91
|3,31
|LES EUROPÉENS
|410
|1,48
|2,55
|URGENCE ÉCOLOGIE
|345
|1,24
|2,15
|LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP
|285
|1,03
|1,78
|POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT
|270
|0,97
|1,68
|PARTI ANIMALISTE
|253
|0,91
|1,58
|ENSEMBLE POUR LE FREXIT
|165
|0,59
|1,03
|LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|62
|0,22
|0,39
|PARTI PIRATE
|56
|0,20
|0,35
|ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE
|47
|0,17
|0,29
|ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE !
|41
|0,15
|0,26
|LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI -
|26
|0,09
|0,16
|ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE
|11
|0,04
|0,07
|PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS
|9
|0,03
|0,06
|ALLONS ENFANTS
|8
|0,03
|0,05
|UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES
|7
|0,03
|0,04
|PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS
|5
|0,02
|0,03
|À VOIX ÉGALES
|3
|0,01
|0,02
|DÉCROISSANCE 2019
|2
|0,01
|0,01
|LA LIGNE CLAIRE
|2
|0,01
|0,01
|LISTE DE LA RECONQUÊTE
|1
|0,00
|0,01
|MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE
|1
|0,00
|0,01
|UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ)
|1
|0,00
|0,01
|ÉVOLUTION CITOYENNE
|1
|0,00
|0,01
|DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE
|0
|0,00
|0,00
|NEUTRE ET ACTIF
|0
|0,00
|0,00
|PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES
|0
|0,00
|0,00
|UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE
|0
|0,00
|0,00