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Lyon soleil
Vues de Lyon sous le soleil. (Photo : Lyon Capitale)

Un vendredi ensoleillé et doux à Lyon, jusqu'à 24 degrés attendus

  • par LR

    • C'est une nouvelle belle journée qui attend Lyon et son agglomération lyonnaise ce vendredi 16 octobre 2026, avec des températures qui atteindront les 24 degrés au meilleur de la journée.

    Pour ce dernier jour de la semaine avant le weekend, le temps s'annonce une nouvelle fois printanier ce vendredi 16 octobre 2026. Une journée ensoleillée après la dissipation de quelques nuages bas et de brouillard matinaux.

    Côtés températures, il fait 10 degrés ce vendredi matin et le mercure atteindra les 24 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs largement au dessus des normales de saison avant un très net refroidissement prévu ce weekend à Lyon.

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