Corps calciné retrouvé près de Lyon : sept suspects interpellés dans l'affaire de la Jefe Mafia

Sept mois après la découverte du corps carbonisé de Jessim L., chef présumé de la Jefe Mafia, à Ternay, sept personnes ont été interpellées lundi 12 octobre, principalement dans le 8e arrondissement de Lyon.

C'est une affaire qui avait choqué et fait grand bruit en mars dernier à Lyon. Jessim L, chef présumé de la Jefe Mafia, avait été retrouvé carbonisé à Ternay, alors que son enlèvement a été filmé par un témoin sur l'autoroute A7. Plus de six mois après les faits, l'enquête connaît une nouvelle avancée. Selon nos confrères du Progrès, sept suspects ont été arrêtés lundi à l'aube, notamment dans le quartier des États-Unis à Lyon.

Ils auraient été mis en examen pour meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs. Quatre d'entre eux auraient reconnu une participation secondaire aux faits, tandis que trois autres ont gardé le silence. D'autres suspects seraient toujours recherchés, dont un à l'étranger tandis que le parquet n'a pas confirmé ces informations.

Un enlèvement filmé sur l'A7

Le 2 mars dernier, Jessim L. avait été pris en chasse sur l'autoroute A7, à hauteur de Saint-Fons. Après avoir quitté son véhicule accidenté et sauté d'un pont pour échapper à ses poursuivants, il avait été rattrapé et enlevé sous les yeux de témoins, dont certains avaient filmé la scène.

Son corps calciné avait été découvert quelques heures plus tard à Ternay, près de la gare de Sérézin-du-Rhône. La victime était présentée comme le chef présumé de la Jefe Mafia, un groupe lié au narcotrafic lyonnais et connu pour plusieurs actions violentes revendiquées sur les réseaux sociaux.