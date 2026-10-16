Vénissieux : 33,5 millions d’euros pour rénover 401 logements aux Minguettes. Crédit photo : Natasha Vayre

GrandLyon Habitat vient d'achever la rénovation d'un premier bâtiment de la résidence Léo-Lagrange, à Vénissieux. Au total, 401 logements doivent être réhabilités d'ici l'été 2028.

Un premier chantier terminé pour la résidence Léo-Lagrange, au cœur du quartier des Minguettes. Mardi 13 octobre, GrandLyon Habitat a inauguré le premier des six bâtiments concernés par un vaste programme de rénovation, représentant un investissement de 33,5 millions d'euros.

Construit en 1971, cet ensemble de 401 logements fait l'objet d'importants travaux d'isolation thermique, de remplacement des fenêtres et de modernisation des équipements. Les cuisines, salles de bains et parties communes sont également rénovées. L'objectif est notamment d'améliorer les performances énergétiques des bâtiments, qui doivent passer d'une étiquette D ou E à une étiquette B.

Mené en site occupé, le chantier doit s'achever à l'été 2028. Il prévoit également le remplacement des ascenseurs et le réaménagement des espaces extérieurs.

Pour les locataires, la rénovation entraînera une hausse moyenne du loyer de base d'environ 2,5 % dans le premier bâtiment livré, à laquelle s'ajoutera une contribution aux travaux énergétiques.