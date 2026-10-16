Efficace puis solide, l'OL s'impose dans la douleur face à Crystal Palace

Lyon s'est difficilement imposé aux dépens de Crystal Palace (3-2), jeudi au Groupama stadium, au terme d'un match de la 2e journée de la Ligue Europa maîtrisé par l'OL en première période, nettement moins contrôlé ensuite.

L'Olympique lyonnais enchaîne une deuxième victoire consécutive après avoir déjà gagné à Anderlecht (2-1), le 16 septembre et se place dans le peloton de tête de la première phase (3e). Ce match marquait le retour de l'ancien entraîneur de Lyon, Pierre Sage, désormais à la tête de Palace, en difficulté en Premier league (12e, deux victoires, un nul, trois défaites) mais qui avait gagné son premier match européen contre les Polonais de Lech Poznan (4-0). Les Londoniens occupent le 8e rang.

Ernest Nuamah a été déterminant dans le succès lyonnais. Corentin Tolisso a ouvert la marque à la réception d'un corner joué par le Ghanéen (8e) avant que ce dernier ne porte le score dans le temps additionnel de la première période. Il a repris un centre du Japonais Keito Nakamura à la conclusion d'une belle action collective développée sur l'aile gauche avec Khalis Merah (45e+2).

C'est le cinquième but, dont trois en Ligue 1, inscrit cette saison par Nuamah qui sort d'une saison 2025-2026 quasiment blanche après avoir été opéré d'un genou. Après avoir contrôlé le match, l'OL a manqué sa seconde période, perdant totalement le contrôle du match, permettant à son adversaire d'être dominateur et de réduire la marque par Yeremy Pino après un corner (2-1, 50e).

Les Lyonnais tiennent bon en seconde période

Mais Pavel Sulc, entré en jeu peu avant, a toutefois permis à son équipe de reprendre un peu de marge à la conclusion d'une action menée par Noah Nartey dont le centre a été repris une première fois par Nakamura (3-1, 76e). C'est le premier but du Tchèque cette saison après en avoir inscrit quatorze la saison dernière toutes compétitions confondues.

Le Japonais Daichi Kamada a toutefois ramené Crystal Palace à 3-2 en bénéficiant d'une action menée sur la droite d'Anan Khalaili (81e) avant que Dominik Greif ne s'interpose sur une reprise de Chris Richards (90e) laissant l'incertitude sur le résultat final. Le portier lyonnais avait aussi sauvé son équipe en sortant rapidement devant Kamada (72e).

La victoire est finalement restée à Lyon qui a néanmoins affiché de grosses faiblesses au milieu et en défense après la mi-temps. L'OL, qui ira à Hoffenheim pour la prochaine journée de Ligue Europa, recevra Nice dimanche en championnat de France pendant que Crystal Palace jouera à Brighton en Premier league.