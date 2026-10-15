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Photo d’archives du Raid de Lyon. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Cambriolages en série dans l’Est lyonnais : deux suspects interpellés avec l’aide du Raid et du GIGN

  • par LR

    • Deux individus ont été interpellés la semaine dernière pour une série de cambriolages commis entre novembre 2025 et avril 2026 dans l’Est lyonnais. 25 000 euros de biens dérobés ont été saisis.

    C’est un véritable travail de coopération entre la police et la gendarmerie qui a permis ce joli coup de filet. Tout débute le 13 novembre 2025, rapportent nos confrères du Progrès, lors d’un cambriolage commis sur la commune de Mions, à l’Est de Lyon. Plusieurs individus s’introduisent dans une habitation en début de soirée et dérobent plusieurs bijoux, un ordinateur et une valise, pour un butin total de 4 000 euros.

    Grâce aux caméras de vidéoprotection, la brigade de recherche de Mions parvient à identifier le véhicule des cambrioleurs, par ailleurs impliqué dans plusieurs autres faits similaires commis la même journée. La DCT du Rhône rejoint le dossier après qu’un suspect a été identifié, lui-même étant impliqué dans trois nouveaux faits commis en avril 2026 dans l’Ain et l’Isère. Les deux services sont alors co-saisis de l’enquête par le parquet de Lyon.

    L’un des suspects placé en détention provisoire

    Deux suspects ont finalement été interpellés la semaine dernière à leur domicile, situé dans l’Est lyonnais. 28 militaires de la compagnie de Bron et du groupement de la gendarmerie mobile de Sathonay-Campsont sont mobilisés aux côtés d’une trentaine de policiers de la DCT 69, du Raid et de l’antenne du GIGN d’Orange, soutenus par deux hélicoptères de la gendarmerie. 25 000 euros de biens volés ont été découverts.

    Les deux individus, âgés d’une quarantaine d’années, ont été présentés le 9 octobre au parquet de Lyon. Ils sont poursuivis pour une vingtaine de faits de cambriolages. L’un des suspects a été placé en détention provisoire en Isère, l’autre sous contrôle judiciaire dans l’attente de son jugement.

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