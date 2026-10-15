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Véronique Sarselli et Grégory Doucet
Véronique Sarselli (LR, Métropole de Lyon) et Grégory Doucet (Les Ecologistes, Ville de Lyon)

Festival Lumière : pourquoi la venue des frères Coen à Lyon ravive les tensions entre Ville et Métropole

  • par V.G.

    • La traditionnelle réception du Prix Lumière à l'Hôtel de Ville de Lyon provoque des crispations entre la mairie et la Métropole. En cause : la présence de Véronique Sarselli aux côtés de Grégory Doucet pour accueillir les frères Coen, vendredi 16 octobre.

    Après la rue Grenette, la montée du Chemin Neuf ou la Darse de la Confluence, c'est désormais le festival Lumière qui crispe les relations entre la Ville de Lyon et la Métropole. Alors que les frères Coen, lauréats du Prix Lumière 2026, doivent être reçus vendredi à l'Hôtel de Ville, leur accueil a donné lieu à plusieurs échanges tendus entre les cabinets de Grégory Doucet et de Véronique Sarselli.

    Selon nos confrères de Tribune de Lyon, la Métropole affirmait mardi avoir été informée que la présence de sa présidente n'était pas souhaitée lors de la traditionnelle remise du cadeau aux invités d'honneur. Une situation mal accueillie par la collectivité, qui participe largement au financement du festival, avec une subvention de 960 000 euros en 2025.

    De son côté, la mairie de Lyon conteste avoir écarté Véronique Sarselli. Elle assure avoir proposé une invitation à son cabinet et attendre une réponse. Mercredi 14 octobre, la présence de la présidente de la Métropole à la réception semblait finalement acquise, même si ses services indiquaient encore attendre le déroulé précis de la cérémonie.

    Toujours selon Tribune de Lyon, la mairie souhaiterait en contrepartie que Grégory Doucet soit convié à certains événements métropolitains, une demande qu'elle ne confirme pas.

    Un nouvel épisode dans les relations délicates entre les deux exécutifs, à la veille d'accueillir, à Lyon, les célèbres réalisateurs américains.

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