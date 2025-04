A Lyon, Les écologistes mégotent sur la culture

C’est un sujet gênant pour les écologistes. Après avoir critiqué la diminution des subventions décidée par la Région de Laurent Wauquiez, la Ville de Lyon et la Métropole, contraintes budgétairement, revoient elles aussi à la baisse leurs aides au secteur culturel.

La cure d’austérité imposée par l’État place les écologistes lyonnais en porte-à-faux. Le budget adopté en février après que François Bayrou a survécu à la censure entérine une baisse des ressources des collectivités locales redoutée par les écologistes lyonnais depuis septembre dernier. La Ville de Lyon a chiffré à 10 millions le manque à gagner pour 2025. La Métropole de Lyon est plus sévèrement concernée : 60 millions de recettes en moins. Les deux collectivités ont dû faire des choix. Le secteur culturel n’y a pas échappé, plaçant les écologistes face à leurs contradictions. En 2023, ils avaient vertement critiqué le choix de la Région Auvergne-Rhône-Alpes alors dirigée par Laurent Wauquiez de rogner les subventions attribuées à certaines structures culturelles. Grégory Doucet condamnait ainsi des coupes brutales. Le 19 mars, des travailleurs du secteur culturel se sont d’ailleurs réunis devant le siège du conseil régional pour protester contre les coupes budgétaires passées et à venir, la Région préparant une nouvelle salve. Mais elle n’est plus la seule à revoir son action à la baisse. Les écologistes n’ont pas épargné la culture à l’heure de trouver des variables d’ajustement en vue d’équilibrer leur budget. “On les entend moins aujourd’hui faire leurs grands discours indignés”, s’amuse un conseiller régional LR.