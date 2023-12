Les anciens malades du Covid-19 appelés à donner leur plasma

Les personnes guéries du Covid-19 sont appelées à donner leur plasma pour soigner des patients atteints par des formes graves ou longues de la maladie.

En France, le stock de plasma est au plus bas au niveau national. Dans ce contexte de crise, l'Etablissement français du sang (EFS) et l'Agence régionale de santé (ARS) lancent un appel au don de plasma. Un appel qui vise tout particulièrement les personnes récemment guéries du Covid-19 dont le plasma, dit "convalescent covid", peut soigner certains patients.

Un don de plasma pour partager son immunité

Cela concerne principalement les personnes immunodéprimées, comme celles ayant reçu une greffe ou celles atteintes de leucémies. En effet, lors de la crise sanitaire, le plasma "convalescent covid" s’est révélé efficace pour lutter contre les formes graves de Covid-19.

Les anciens malades du Covid-19 développent en effet des défenses immunitaires particulières, notamment des anticorps qui luttent contre le virus. Ces anticorps circulent donc dans le plasma après la guérison et peuvent aider les patients plus fragiles. "Une transfusion de plasma chargé de ces anticorps permet de transférer cette immunité d’une personne guérie à un malade", indique l'ARS dans un communiqué. Un tel don permet ainsi d'éviter le développement d'une forme plus grave de la maladie.

Les conditions pour donner son plasma

Pour répondre à l'appel au don, il faut remplir quelques conditions préalables. Il est d'abord nécessaire d'être vacciné contre le Covid-19 et d'avoir entre 18 et 65 ans. Également, il convient d'avoir été testé positif dans les six derniers mois et d'attendre 14 jours après la disparition des symptômes.

À Lyon, les dons peuvent être réalisés dans l'une des deux Maisons du don. La première se trouve rue de la Villette, dans le 3e arrondissement, tandis que l'autre se situe Cours Charlemagne, dans le 2e.

