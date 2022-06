Le poids du vent sur votre corps, le bruit lié à la vitesse, les sensations de la chute libre. C’est un véritable saut en parachute auquel vous vous livrez avec Ifly. Lyon Capitale a testé pour vous la chute libre indoor.

Proposant à ses visiteurs de vivre l’expérience de la chute libre à l’intérieur, Ifly Lyon se présente comme une activité ludique et originale. La première soufflerie émergeant en 1998 en Floride, on en dénombre actuellement 90 à travers le monde. Ouvert en 2019, Ifly Lyon est, à l’époque, le premier centre de chute libre indoor de France.

Déjà plus de 500 000 visiteurs ont fait le grand saut dans cette structure implantée à St-Priest Bel-Air. "Le concept a tout de suite conquis ! Actuellement, pour réserver un week-end, il y a 3 semaines de délai" atteste Cyrielle Digonet, responsable de la communication et du marketing d’Ifly Lyon.

Le retour d'expérience de Lyon Cap'

Après une vingtaine de minutes de briefing durant lesquels sont expliqués la position de base à tenir ainsi que le comportement a adopter, les moniteurs équipent les visiteurs d’une combinaison ainsi que d’un casque. Il est ensuite temps de passer en zone de vol.

Les premières secondes dans le cylindre vitré peuvent paraître impressionnantes, la force du vent pouvant surprendre. Quatre moteurs d’avions alimentent la zone de vol, de quoi faire décoller tous types de gabarits. Un moniteur, continuellement à nos cotés, accompagne nos mouvements afin de réussir, au mieux, à tenir seul en lévitation quelque secondes.

Après deux minutes d’initiation, c’est une expérience un peu plus forte à laquelle les plus téméraires peuvent faire face. Le moniteur, se mettant également en position de lévitation, vous emmène au sommet du cylindre. Et c’est parti pour trois chutes libres de 6 mètres de haut. Lee retour sur la terre ferme se fait un peu déboussolé et la tête encore dans les nuages.

L’expérience de l’Ifly s’apparente à un saut en parachute classique. Comme le confirme Nino, moniteur tout juste sorti de formation : "les sensations de chute sont exactement les mêmes, simplement là on peut davantage se perfectionner en technique !"

Cyrielle, la responsable de la communication, quant à elle, ajoute des qualités à la chute libre indoor absentes en parachute extérieur : "ici, nous n’avons pas de problèmes concernant les conditions météorologiques, on peut sauter quel que soit le temps ! D’autant plus, le vent est adapté au poids de la personne et peut être arrêté en cas de problèmes, les risques sont donc également moindres voire inexistants. »

En ce qui concerne le paysage, Ifly Lyon a trouvé une solution! Depuis 2019, l’entreprise propose des casques de réalité virtuelle (pour un prix plus élevé). Sautant avec les meilleurs parachutistes mondiaux, vous survolerez Lyon ou Marseille, au choix, durant une minute. Passé le fait que des moniteurs vous maintiennent, l’impression de sauter seul dans les airs se fait grandement ressentir. Lyon Capitale vous assure que Bellecour ou Confluence n’ont rien à voir vu de haut !

Les premier prix débutant à 70€ pour une personne majeure, l’activité peut sembler assez élevé. Cependant, Cyrielle rappelle que cette activité reste moins onéreuse qu’un saut extérieur pour un temps de chute libre pourtant supérieur. "Dans la tête des gens, deux minutes en soufflerie ça fait court mais il faut savoir que lors d’un saut en parachute vous allez passer une quarantaine de secondes en chute libre et ensuite la voile s’ouvre. Nous, la partie avant le déploiement de la voile, nous allons la reproduire à l’infinie durant deux minutes."

De 5 ans à ...130 ans

L’expérience est accessible dès 5 ans et elle ayant déjà accueilli "une personne de 103 ans" .

Voler plus de quelques secondes seul en lévitation ne peut se faire dès la première session. C’est pour cette raison que de nombreux visiteurs se laissent tenter par quelques sessions supplémentaires afin de se perfectionner et de ressentir encore davantage les sensations du grand saut.

Au-delà du loisir, cette pratique est un véritable sport. De nombreux coachs indépendants de Lyon, mais aussi du reste de la France, viennent avec leurs élèves au sein de la structure. "La soufflerie est un très bel outil pour les parachutistes car cela leur permet de devenir beaucoup plus précis dans le ciel. En effet, ici, lorsqu’ils vont se déplacer de 20cm ils vont le remarquer grâce à la vitre tandis que dans le ciel cela reste beaucoup plus complexe de le remarquer. "

L’hexagone comptant seulement trois bases de chute libre indoor, l’Ifly lyonnais est fortement sollicité.

Les pyramides d'Egypte...

Ifly Lyon a vocation à se développer ! En collaboration avec la FFP (Fédération française de parachutisme), le centre de chute libre déploie un programme pour les personnes en situation de handicap. Grâce à des systèmes de harnais, les personnes en fauteuil roulant peuvent, elles aussi, prendre leur envol.

L’expérience de réalité virtuelle est également concernée par certaines évolutions. Conscient que "la réalité virtuelle est de plus en plus appréciée et utilisée", Ifly Lyon a décidé de multiplier ses scénographies : simulation de vol en combinaison écureuil, saut au dessus des pyramides d’Egypte,... "Avec le casque, les possibilités sont multiples, on veut plaire à un plus grand nombre". Pour les plus impatients, Ifly confie que le survol des montagnes en combinaison écureuil sera prêt dès Noël prochain !

