Les fans de comics se retrouvent à Lyon

Ce samedi 25 juin, les Puces du Canal à Villeurbanne, près de Lyon, accueillent plusieurs auteurs de comics.

Les amateurs et collectionneurs de bandes-dessinées et comics Lug/Marvel ne peuvent pas manquer ce rendez-vous. Ce samedi 25 juin aux Puces du Canal à Villeurbanne, cinq auteurs viennent dédicacer leurs ouvrages. Seront présents : Jean-Yves Mitton (16h à 18h), Ciro Tota (14h à 18h), André Amouriq (10h à 18h), Reed Man (10h à 18h) et Oliver Hudson (10h à 18h). Les deux derniers seront aussi là dimanche 26 juin de 10h à 12h30.

Des auteurs de Lug

Si leurs noms ne vous disent rien, rafraîchissez-vous la mémoire avec leurs ouvrages : Mikros, Photonik, Blek le Roc, la série Strange ou encore l'artbook Krackles n’ Dots. Une grande partie de ces comics ont notamment été publiées dans les années 1980 au sein de la maison lyonnaise Lug, aujourd'hui disparue.

Une journée bien remplie

Cette journée exceptionnelle se déroule dans la nouvelle boutique Original Watts (Atelier Ow) aux Puces du Canal. Outre les séances de dédicaces, des ouvrages seront en exposition et/ou en vente (comics, planches originales, "golden ticket" signés). Rendez-vous de 10h à 18h sous les halles Louis La Brocantes au stand 6.