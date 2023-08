À la boulangerie Marcel, dans le 6e arrondissement de Lyon, Mathieu Jullien imagine des pâtisseries trompe-l’œil en forme de fruit, avec un certain succès.

Ses pâtisseries ont l'allure d'un fruit et on pourrait presque s'y méprendre. Inspiré du célèbre pâtissier Cédric Grolet, Mathieu Jullien confectionne des gâteaux en trompe-l’œil à la boulangerie Marcel, dans le 6e arrondissement de Lyon. Entre les figues, les abricots, les citrons, les framboises et les pêches plates... il y en a pour tous les goûts. Pour les plus aventureux, il existe même des trompes-l'oeil en forme de tasse de cappuccino.

Pêche plate trompe-l’œil à la boulangerie Marcel à Lyon. @ CG

Frais et savoureux

Comme un fruit, le gâteau est frais. De l'extérieur, on pourrait croire que la pâte est bourrative et moelleuse. Loin s'en faut. Par exemple, modelé par une coque en chocolat blanc, avec une ganache montée à l'amande blanche, non torréfiée, l'abricot de Mathieu Jullien renferme les saveurs du fruit, grâce à un tartare d'abricot relevé par du romarin.

"Avec mon pâtissier on s'est lancé dans les trompe-l’œil, pour se démarquer des autres" Mathieu Jullien, co-fondateur de la boulangerie Marcel

Sans trop donner d'indices sur sa nouvelle gamme, Mathieu Jullien confie que ses trompe-l’œil devraient changer d'ici la rentrée, à commencer par la figue.

Carton plein

Cet Aindinois de 27 ans, qui a ouvert sa boutique il y a déjà quatre ans, a été séduit par l'idée du trompe-l'oeil en septembre 2022. "À un moment donné, je me suis rendu compte qu'on faisait comme tout le monde, on avait plus ou moins les mêmes produits en vente. Avec mon pâtissier, on s'est lancé dans les trompe-l’œil pour se démarquer des autres", confie l'Oyonnaxien. Et puis l'idée a plu.

Rapidement, les produits trompe-l'œil séduisent les papilles des Lyonnais. À 7,50 euros la pièce, plus de 500 pièces sont vendues par jour en moyenne. "C'est 60% de mon chiffre d'affaires. Honnêtement, le samedi après 10 heures, il n'y a plus aucun trompe-l’œil ", se réjouit le co-dirigeant de la boulangerie. À noter que Mathieu Jullien dispose également d'une seconde boutique avec des trompe-l’œil à Limonest.

Boulangerie Marcel : 128 rue Bugeaud, 67 Rue Ney, Lyon 6e