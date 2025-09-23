À Lissieu, le conducteur d'un tracteur perd la vie dans une course folle : la piste du malaise privilégiée

Un tracteur a fait une course folle sur la RN6 à Lissieu ce mardi. Le conducteur qui pourrait avoir fait un malaise, a perdu la vie.

Un jeune homme d'une vingtaine d'années a perdu la vie au volant d'un tracteur mardi 23 septembre à Lissieu dans la métropole de Lyon. Selon nos confrères du Progrès, le tracteur a fait une course folle sur le RN6 en début d'après-midi, percutant plusieurs véhicules, avant de finir sa course sur le parking de la caserne de pompiers de la commune.

Ces derniers sont immédiatement intervenus et ont retrouvé le conducteur allongé dans l'herbe en arrêt cardio-respiratoire. Ils ne sont pas parvenus à le réanimer malgré leurs tentatives. une femme de 50 ans a également été prise en charge en urgence relative.

Selon les premières constatations le conducteur aurait fait un malaise au volant de son tracteur.