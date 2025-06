L'A47 en travaux entre Saint-Etienne et Lyon à partir du 3 juillet

Des travaux vont débuter sur l'autoroute A47 entre Saint-Etienne et Lyon à partir du 3 juillet.

Dans le cadre de l'amélioration de la mobilité entre Saint-Étienne et Lyon, la Direction interdépartementale des routes Centre-Est (DIR Centre-Est) engage des travaux sur l’autoroute A47 à Givors, dans le sens Saint-Étienne-Lyon. Le chantier débutera le jeudi 3 juillet et durera jusqu’au 10 août.

Circulation maintenue, mais coupures nocturnes prévues

L'objectif est de créer un refuge sécurisé sur la bande d’arrêt d’urgence, à hauteur des échangeurs n°10 ("Givors - Ouest") et n°9.1 ("Givors - Les Plaines"). Le projet comprend également la pose de dispositifs de retenue et un réseau d’assainissement.

Les deux voies resteront ouvertes en journée, mais quatre coupures nocturnes de la circulation sont prévues entre 20h30 et 5h30 :

dans la nuit du 3 au 4 juillet,

les 28-29 juillet, 30-31 juillet,

et le 4-5 août.

Une déviation passera par la RD2 et la RD386 via la rue de la Paix. La DIR Centre-Est invite les usagers à faire preuve de prudence sur la zone de chantier et à consulter www.dir-centre-est.fr pour plus d’informations.