Elsa et Marie Rigaud, à la tête du festival de musique Le Printemps de Pérouges, sont les invitées de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.

C'est l'un des rendez-vous incontournables du début de l'été. Depuis 28 ans, Le Printemps de Pérouges (désormais installé dans le parc de la maison d'Antoine de Saint Exupéry, à Saint-Maurice-de-Rémens, dans l'Ain, à quarante minutes de Lyon) est réputé pour sa diversité musicale, attirant des spectateurs de tous horizons et de tous âges.

"C’est vraiment le rendez-vous des familles du département de l’Ain, mais aussi du Rhône. On arrive à recréer une ambiance assez cocooning. On est pourtant 9 000 par soir sur le site" explique Marie Rigaud. "La vision du festival, poursuit sa soeur Elsa, c’est vraiment d’avoir cette offre : une soirée, un concert. Je crois que les gens ont besoin de plus en plus de se retrouver dans ces formats de festival un peu plus intimistes."

Au programme cette année : Julien Doré, Artus, Gim's - tous sold out - mais aussi Soprano, Kendji Girac (pour lesquels il reste encore quelques places).

Mais Le Printemps de Pérouges, c'est bien plus que ça. C'est aussi "l'expérience festival" : les pieds dans l’herbe du superbe parc, complètement scénarisé et une offre de restauration inédite : le champion du monde de pâté- croûte, le Mondial de la Praline, un corner street food signé Bocuse et un "champ de patates" - nouveauté 2025 - estampillé C Gastronomie.

La billetterie du Printemps de Pérouges, ici.

La retranscription intégrale de l'entretien avec Marie et Elsa Rigaud

Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui deux invitées, qui plus est sont sœurs : Marie et Elsa Rigaud, directrice et directrice adjointe, en gros c'est vous qui dirigez le Printemps de Pérouges, qui aujourd'hui n'est plus à Pérouges depuis, je crois,la deuxième édition, mais qui n'est pas loin, à Saint-Maurice-de-Rémens, dans l'ancien château, l'ancienne propriété d'Antoine de Saint-Exupéry.

Marie Rigaud : c'est dans le parc de la maison d’enfants.

Un superbe parc, on verra des photos, c’est magnifique. 28e édition quand même, du mercredi 25 au 29 juin, donc ça va être cinq soirées de fête, mais pas que. Il y a de la musique, de la fête, de la gastronomie, beaucoup de gros artistes. Alors juste un petit truc : on voit tous vos t-shirts, vous êtes allées dimanche voir Beyoncé. Beyoncé au Printemps de Pérouges, pour quand ?

Marie Rigaud : Je pense que ce n’est même pas un rêve, ou en tout cas c’est un gros rêve. Mais c’est vrai que quand on travaille dans l’industrie musicale, on ne pouvait pas ne pas aller voir Beyoncé. C’était vraiment immanquable. Depuis, on ne quitte plus notre t-shirt "We love cowboys".

Elsa Rigaud : Ça reste la queen effectivement, du show, de l’entertainment.

Alors de l’entertainment, il y en aura beaucoup au Printemps de Pérouges, parce que vous avez de très grandes têtes d’affiche, et pas seulement. Il y a aussi des artistes moins connus mais très talentueux. Est-ce que vous pouvez nous donner cinq coups de cœur sur cette édition ?

Elsa Rigaud : Alors, un de nos coups de cœur – et c’est une nouveauté chez nous – c’est Artus. Ce sera la première fois en grand format. On a déjà accueilli des humoristes, mais là ce sera vraiment la première fois qu’on aura un humoriste dans ce format. C’est un coup de cœur, et aussi un challenge technique : il va falloir, en une nuit, passer d’une configuration "debout" en fosse à une configuration entièrement assise.

Marie Rigaud : On monte un plancher, et on installe 2 000 chaises seules, pour faire un Zénith en plein air.

Donc, il y avait Artus mais encore...

Elsa Rigaud : Artus. Coup de cœur aussi : Kenji. Kenji et Chico, le duo. On est vraiment contentes d’avoir réussi à les faire venir ensemble et d’avoir notre soirée "fiesta gitane", parce qu’on sait que ce sont des soirées qui fonctionnent à coup sûr. C'est hyper ambiance, c'est que des tubes que ce soit l'un ou l'autre donc ce duo là sur qui vont s'enchaîner sur scène ça va être explosif.

Marie Rigaud : Oui alors, le champion du monde de pâté croûte ! Ça n’a rien à voir avec la musique, mais comme vous le disiez en introduction, c’est aussi un festival de la gastronomie. Le public vient chez nous, je peux vous le dire, à l’heure pile, à 18h. Nos festivaliers sont à l’entrée, parce qu’ils savent qu’ils vont se régaler. Le parc s’y prête vraiment, ils viennent avec leur nappe à carreaux : c’est un pique-nique géant.

Ambiance familiale...

Marie Rigaud : Ce qu’on appelle "l’expérience festival" fonctionne vraiment sur ce site, les pieds dans l’herbe, arboré, qu’on a d’ailleurs bien scénarisé. On leur amène quelques champions du monde, dont celui très attendu du pâté croûte 2018, mais aussi le Mondial de la Praline, Bocuse qui a un corner street food, un "champ de patates" – ça, c’est nouveau – proposé par C Gastronomie, avec uniquement du circuit court, évidemment des produits locaux. Et puis... miam miam, régalade.

Donc vous parliez d’expérience. Il y a une offre pléthorique de festivals en été, c’est normal. Qu’est-ce qui fait la différence ? Quelle est la vision du Printemps de Pérouges ?

Elsa Rigaud : La vision du Printemps de Pérouges, c’est déjà d’avoir un soir/un artiste majeur.Évidemment, avec pas mal de premières parties. L’idée, c’est d’occuper la scène et le public de 18h, à l’ouverture des portes, jusqu’à la fin de la soirée. C’est vraiment d’avoir cette offre : une soirée, un concert. Je crois que les gens ont besoin de plus en plus de se retrouver dans ces formats de festival un peu plus intimistes. Et puis l’ambiance familiale...

Marie Rigaud : ...c’est vraiment le rendez-vous des familles du département de l’Ain, mais aussi du Rhône bien sûr. On arrive à recréer une ambiance assez cocooning. On est pourtant 9 000 par soir sur le site...

un gros cocooning !

Marie Rigaud : Un gros cocooning... mais site absorbe bien cette affluence. On a légèrement réduit la jauge, mais on a gagné en qualité, donc en expérience. Ça ne s’explique pas forcément, mais on peut dire que l’alchimie a pris sur ce site. C’est un site...

Ce n’était pas évident de changer de site comme ça ?

Marie Rigaud : On avait un gros challenge. Mais les festivaliers se sont réapproprié ce site, unanimement. À en lire leurs messages, chaque année à la fin des soirées, c’est que de l’amour.

Il y avait une question sur l’offre de festivals pendant l’été. On a parlé de la vision du Printemps de Pérouges, mais quel est le modèle économique ? En termes de bénévolat, de budget, d’organisation ?

Elsa Rigaud : Alors, les chiffres clés : les bénévoles, on est autour de 400 à 450 cette année, donc beaucoup, beaucoup de bénévoles. Une équipe noyau dur de 6 permanents à l’année, donc une petite équipe. Et là, en ce moment, entre les techniciens, les intermittents, etc., on doit être autour de 200 sur le site, à l’heure...

Marie Rigaud : On passe de 6 permanents à une grosse PME. On passe d’une TPE sur 11 mois....

Et le budget, c’est quoi ? Le budget d’un festival comme Pérouges ?

Marie Rigaud : Alors cette année, en budget réalisé, on devrait atteindre environ 3,5 millions d’euros. Et pour parler de modèle économique : la clé de la longévité de notre entreprise culturelle, c’est d’avoir développé un business model solide autour des entreprises privées et du B2B. Évidemment, démarrer aujourd’hui ou hier serait plus compliqué, mais nous avons un taux de fidélité des entreprises très fort. Nos entreprises partenaires sont près de 200 aujourd’hui. TPE, PME, quelques grands groupes, mais surtout des entreprises de plus en plus locales. Et là, on a encore une belle marge de manœuvre, car le territoire de l’Ain et de la Plaine de l’Ain est très industriel. Il y a encore beaucoup d’entrepreneurs qui sont heureux de participer à une action locale. Ils se tournent de plus en plus vers les relations publiques. On a vu la différence et l’évolution en 28 ans.

Oui, c’est ça. Donc 28e édition, du 25 au 29 juin. Et sur vos t-shirts "We love cowboys", la prochaine fois ce sera "We love Printemps de Pérouges". Merci mesdames d’être venues sur le plateau. Et si vous voulez plus d’informations, c’est www.lyoncapitale.fr. À très bientôt, au revoir.