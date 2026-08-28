Les images impressionnantes des dégâts provoqués par les orages à Lyon, 40 interventions de pompiers en cours

Des arbres couchés devant le parc de la Tête d’Or, dans le 6e arrondissement de Lyon. (Romain Balme)

Les intempéries survenues dans la nuit et ce vendredi matin dans le Rhône ont parfois fait d’importants dégâts. Des rafales de vent pouvant atteindre les 110 km/h ont été enregistrées au sud de Lyon.

Chute d’arbres, lignes électriques endommagées, violentes averses, rafales de vent pouvant atteindre les 110 km/h localement, flaques d’eau impressionnantes… Les intempéries de la nuit et celles survenues tôt ce vendredi matin autour de Lyon ont causé de nombreux dégâts. Les images sont tout aussi spectaculaires.

Selon nos informations, une quarantaine d'interventions sont encore en cours sur la métropole lyonnais suite aux intempéries de ce matin. 15 d'entre elles nécessitent toutefois des moyens de secours supplémentaires, principalement pour des chutes d'arbres ou des câbles électriques qui menacent de tomber. Une cinquantaine de sapeurs-pompiers sont actuellement mobilisés.

Aucun blessé n'est à déplorer pour le moment.

Les images des averses de ce vendredi matin

Devant le parc de la Tête d'Or (6e arr.) et sur l'avenue Maréchal Foch, de nombreux arbres sont également tombés sur les trottoirs.

Des arbres couchés devant le parc de la Tête d'Or, dans le 6e arrondissement de Lyon. (Romain Balme)

De nombreux arbres n'ont pas résisté aux violentes rafales descendantes du système orageux qui a balayé le lyonnais comme ici à Oullins. Les rafales ont dépassé les 110 km/h localement.

Vidéo: Anna De Suza pic.twitter.com/Q4Pn44QVIE — Lyon Météo (@LyonMeteo69) August 28, 2026

Place Carnot, dans le 2e arrondissement de Lyon, les dégâts sont conséquents.

Dans le 1er arrondissement, la place Sathonay a également été touchée. De nombreuses chutes d'arbres ont été constatées par des riverains.

la place sathonay retournée par l’orage en 30 secondes, et des gens veulent encore voter à droite face au désastre climatique, okok #lyon pic.twitter.com/czr9JFeY1V — arthur.txt (@arthur_mp3) August 28, 2026

Le quartier de la Croix-Rousse (4e arr.) n'a pas non plus été épargné.

Des arbres couchés avenue Maréchal Foch, dans le 6e arrondissement de Lyon. (Guillaume Lamy)