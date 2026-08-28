Les images impressionnantes des dégâts provoqués par les orages à Lyon, 40 interventions de pompiers en cours

Les intempéries survenues dans la nuit et ce vendredi matin dans le Rhône ont parfois fait d’importants dégâts. Des rafales de vent pouvant atteindre les 110 km/h ont été enregistrées au sud de Lyon.
Chute d’arbres, lignes électriques endommagées, violentes averses, rafales de vent pouvant atteindre les 110 km/h localement, flaques d’eau impressionnantes… Les intempéries de la nuit et celles survenues tôt ce vendredi matin autour de Lyon ont causé de nombreux dégâts. Les images sont tout aussi spectaculaires.
Selon nos informations, une quarantaine d'interventions sont encore en cours sur la métropole lyonnais suite aux intempéries de ce matin. 15 d'entre elles nécessitent toutefois des moyens de secours supplémentaires, principalement pour des chutes d'arbres ou des câbles électriques qui menacent de tomber. Une cinquantaine de sapeurs-pompiers sont actuellement mobilisés.
Aucun blessé n'est à déplorer pour le moment.
Les images des averses de ce vendredi matin
Devant le parc de la Tête d'Or (6e arr.) et sur l'avenue Maréchal Foch, de nombreux arbres sont également tombés sur les trottoirs.
Place Carnot, dans le 2e arrondissement de Lyon, les dégâts sont conséquents.
Dans le 1er arrondissement, la place Sathonay a également été touchée. De nombreuses chutes d'arbres ont été constatées par des riverains.
Le quartier de la Croix-Rousse (4e arr.) n'a pas non plus été épargné.