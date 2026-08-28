Interdiction des téléphones portables : l'académie de Lyon se tient prête à accompagner les élèves

À quelques jours de la rentrée scolaire, la rectrice de l’académie de Lyon, Anne Bisagni-Faure, a présenté les principales nouveautés qui attendent les élèves. Parmi elles, la généralisation du dispositif "Portable en pause" dans les lycées.

Si l’article L.511-5 du Code de l’éducation interdit déjà l’utilisation des téléphones portables au collège, les lycées devront désormais intégrer dans leur règlement intérieur ces interdictions dès la rentrée du mardi 1er septembre. Chaque établissement pourra choisir son propre dispositif. Des exceptions pourront être prévues dans les règlements intérieurs, notamment pour certains usages pédagogiques.

"La loi s’applique dès la rentrée, mais on sait très bien que nous allons avoir besoin de quelques semaines pour que les règlements intérieurs de chaque établissement soient parfaitement établis", a reconnu Anne Bisagni-Faure en conférence de presse, ce vendredi 28 août. La rectrice de l’académie de Lyon encourage les chefs d’établissement à "évaluer la première version du règlement intérieur" après sa mise en œuvre.

600 lycéens consultés

Une réunion avec ces derniers s’est tenue ce jeudi afin de préparer au mieux cette rentrée. Selon la rectrice, un consensus se dégage sur la pertinence de la mesure. L’académie avait également consulté 600 élus lycéens du Conseil académique à la vie lycéenne (CAVL). S’ils ne sont pas tous favorables à une interdiction, ils ont surtout insisté sur la nécessité d’être accompagnés. "Ils ne veulent pas être infantilisés et souhaitent avoir un accès à l’information", rapporte Anne Bisagni-Faure. Les lycéens souhaitent trouver des solutions pour préserver leur sommeil, et donc leur concentration.

"Cette interdiction n’est pas du tout contradictoire avec le bon usage des outils numériques", rappelle la rectrice. L’académie veut développer la formation des enseignants à l’intelligence artificielle grâce à la plateforme Pix+Edu IA. L’objectif n’est donc pas de punir les élèves, mais de leur permettre de retrouver la concentration et de sociabiliser sans avoir besoin de téléphones, tout en développant leur capacité à utiliser les outils numériques comme l’Intelligence artificielle.

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