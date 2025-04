Lyon : la 5e marche des fiertés lesbiennes a lieu ce samedi

À l'occasion de la journée de la visibilité lesbienne, le collectif "Lesbiennes contre le patriarcat" organise sa cinquième marche des fiertés, samedi 26 avril à Lyon. Cette année, elles font du droit au logement leur priorité.

Le cortège partira de la place Louis-Pradel (Hôtel de Ville) à 14h. Ce samedi 26 avril, le collectif "Lesbiennes contre le patriarcat" organise sa cinquième marche des fiertés à Lyon. Depuis 2021, cet événement réunit chaque année associations et militants LGBTQ+ qui viennent défendre leurs droits.

"Nous, lesbiennes, exigeons plus que d'être simplement vues, entendues ou représentées. Nous voulons encore et toujours faire de cette journée un temps fort des fiertés et des luttes lesbiennes à Lyon et continuer de nous battre pour nos droits et contre la lesbophobie structurelle", peut-on lire dans l'appel diffusé par le collectif sur Instagram.

Double peine

Pour cette cinquième édition, le thème de bataille du collectif est le droit et l'accès à un logement décent, rappelant que des lesbiennes et personnes transgenres doivent "faire face à la double peine de la précarité et des discriminations".

"C'est une situation de crise du logement sans précédent depuis 50 ans (...) Les habitants du squat Denuzière (à Caluire-et-Cuire, NDLR) ne sont toujours pas relogés depuis l'incendie de décembre 2023. Cette situation va encore s'intensifier avec la fin de la trêve hivernale depuis le 1er avril", s'alarme le collectif.

