Qui seront les figures du Rhône récompensées par la Légion d'honneur le 14 juillet ?

La promotion de la Légion d'honneur du 14 juillet 2025 a été publiée au Journal officiel, ce dimanche. Qui sont les Lyonnais à la recevoir ?

La nouvelle promotion de la Légion d'honneur a été publiée par décret au Journal Officiel, ce dimanche 13 juillet. Au total, 589 personnalités seront décorées dont Gisèle Pélicot, devenue la figure du combat contre les violences sexuelles, la chanteuse Sylvie Vartan, le rockeur Jean-Louis Aubert ou encore le romancier Marc Lévy.

Des Lyonnais seront aussi récompensés cette année. Dans cette promotion, on retrouve des politiques, notamment Anne Grosperrin, vice-présidente de la Métropole de Lyon, chargée de l'Eau. Elle deviendra chevalier sur proposition du ministère de la Transition écologique. Sur proposition du ministère de l'Intérieur, deux anciens députés du Rhône vont également devenir chevalier : Michel Terrot, ancien maire d'Oullins avant François-Noël Buffet et Patrice Verchère, actuel vice-président du Département du Rhône et maire de Cours.

Côté personnalité passées par Lyon, Stéphane Bouillon, préfet du Rhône de 2017 à 2018, devient commandeur sur proposition du Premier ministre. Son préfet délégué à la Sécurité à Lyon, Etienne Stoskopf, est fait chevalier.

Enfin l'ancien président de l'Université de Lyon Khaled Bouabdallah, est fait officier par le ministère de l'Éducation nationale.