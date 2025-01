ZFE : "quand nous serons aux manettes en 2026 nous reverrons le périmètre", promet Gilles Gascon (LR)

Gilles Gascon, maire LR et président du groupe La Métro positive, est l'invité de 6 minutes chrono / Lyon Capitale

Gilles Gascon, le maire LR de Saint-Priest, a été élu président du groupe d'opposition de droite aux écologistes à la Métropole de Lyon. Avant peut-être de candidater à l'investiture pour être le chef de file des Républicains pour les élections métropolitaines de 2026 : "il faudra compter sur moi, ça c'est clair, c'est inéluctable en tant président du groupe et à la métropole des Républicains (...) Après c'est comme une maison, on ne construit pas une maison par le toit, on commence par les fondations. Donc là aujourd'hui les choses sont très claires, j'ai pris la tête du groupe, je dois réunir dans les prochaines heures mon groupe pour qu'on puisse discuter des formalités pour la suite et à partir de là on avancera ensemble pour pour 2026".

Gilles Gascon promet aussi de revenir sur la ZFE et le calendrier prévu par les écologistes en cas de victoire en 2026 : "il est très clair que quand nous serons aux manettes en 2026 nous reverrons ce périmètre".

La retranscription intégrale de l'entretien avec Gilles Gascon

Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale et aujourd'hui nous sommes avec Gilles Gascon. Vous êtes maire les Républicains de Saint-Priest et vous avez aussi été élu très récemment président du groupe La Métro positive qui est le groupe d'opposition de droite aux écologistes à la métropole de Lyon. Vous succédez à Philippe Cochet qui a dû quitter ses mandats après avoir été condamné à une peine d'inéligibilité. Vous lui succédez, vous aviez vous-même eu une peine d'inéligibilité qui a pris fin en juin 2024, c'est si dur de trouver quelqu'un pour présider le groupe LR qui n'ait pas des casseroles ?



Alors après tout dépend de ce que vous appelez des casseroles, moi je ne pense pas avoir de casseroles, il y a eu un couac au niveau des comptes de campagne.



Sur le financement de votre législative, une erreur de 1000 euros ?



Une erreur de 1000 euros tout simplement et qui n'est pas de mon fait mais je l'assume complètement, c'était moi le candidat.



Mais ça ne fait pas un peu mauvais genre quand même ?



Je ne vois pas pourquoi, l'erreur est humaine, je l'assume, en plus de ça je n'avais pas besoin de faire ce virement de 1000 euros, ça a été fait sans que les comptes aient pu s'être déposés en temps et en heure comme il aurait fallu le faire, bon bah voilà, je veux dire il n'y a pas eu de tromperie ou quoi que ce soit, j'accepte.



Vous êtes donc président de ce groupe, on est à peu près à un an des élections métropolitaines, est-ce que ça veut dire que vous serez candidat à la présidence de la métropole, que vous voulez porter les couleurs de votre camp, sachant qu'il y a déjà notamment Sébastien Michel, le maire LR d'Ecully qui est sur les rangs ?



Alors il faudra compter sur moi, ça c'est clair, c'est inéluctable puisque en tant président du groupe et à la métropole des Républicains, il y a un travail que nous avons déjà lancé il y a plusieurs mois avec les différents groupes d'opposition de la métropole, l'exemple du CEPAL qui nous a permis de nous réunir et de faire tomber cette élection. Après, vous savez, c'est comme une maison, on ne construit pas une maison par le toit, on commence par les fondations. Donc là aujourd'hui les choses sont très claires, j'ai pris la tête du groupe, je dois réunir dans les prochaines heures mon groupe pour qu'on puisse discuter des formalités pour la suite et à partir de là on avancera ensemble pour pour 2026. Il faut savoir ce qu'on veut, nous les choses sont très claires, il s'agit de pouvoir changer d'exécutif. Bon demain on est en ordre de bataille pour pouvoir y aller dans de bonnes conditions et sereinement. Voilà donc toutes les conditions aujourd'hui sont réunies pour que les choses puissent fonctionner de la meilleure des façons.



Il y a un mode de scrutin qui avait été fixé avant que Philippe Cochet ne soit condamné et que l'élection soit reportée. Des conseillers régionaux venaient se mêler aux maires et aux élus de votre groupe, la métropositive, pour désigner le chef de fil. Certains y avaient vu comment dire un scrutin, un coup d'humain pour Sébastien Michel avec finalement l'ajout de ses conseillers régionaux, sachant qu'il a plutôt le soutien de Laurent Wauquiez. Est-ce que vous aussi vous avez trouvé cette manœuvre un peu cavalière ?



J'ai beaucoup discuté aussi avec Laurent Wauquiez, on a échangé sur le sujet. Sébastien Michel est légitime, il participera bien évidemment à la construction de ce nouveau projet, de ce nouveau programme et à partir de là on travaillera main dans la main pour avancer sereinement comme je l'ai dit. Sébastien Michel a tout à fait le droit de pouvoir imaginer des choses et comme je l'ai dit et je le redis notre groupe va travailler dans les prochaines heures sur la meilleure façon de pouvoir avancer ensemble.



Il y a une mesure mise en place par la métropole, enfin décidée par l'État mais appliquée par la métropole de Lyon qui entre en vigueur le 1er janvier 2025, c'est l'élargissement de la ZFE aux Crit'air 3. On a vu notamment quand on regarde un peu les cartes que ça concerne plus principalement les villes les plus pauvres souvent de l'est lyonnais. Vous ça c'est une mesure si vous étiez élu en 2026 sur laquelle vous reviendriez alors peut-être pas les Crit'air 3 mais en tout cas la prochaine étape c'est les Crit'air 2 avec le diesel qui est prévu pour 2028. Est-ce que ça c'est un engagement que votre camp prend ? On sort de la ZFE ou en tout cas on la retarde le plus possible ?

Notre groupe s'est très clairement positionné sur le sujet. Je l'ai prise très au sérieux depuis le départ. Il faut quand même savoir qu'effectivement la loi climat et résilience a prévu de sortir les Crit'air 3 au 1er janvier 2025 dont acte. seule chose c'est que dans la loi il n'est jamais écrit qu'il faut étendre ce périmètre de ZFE. L'exécutif métropolitain lui l'a étendu sur la M6, sur la M7, il l'a également étendu sur le périphérique. Il est très clair que quand nous serons aux manettes en 2026 nous reverrons ce périmètre. Après de la même manière les Crit'air 2 ne sont pas écrits dans la loi pour 2028.



Il y a une possibilité de faire traîner les choses jusqu'en 2030 mais il faudra le faire un jour ou l'autre sauf si la situation s'améliore...

Exactement mais la situation est en train de s'améliorer. Pas assez rapidement mais elle s'améliore. Aujourd'hui les constructeurs automobiles ont fait d'énormes efforts sur sur les moteurs et sur la pollution des véhicules thermiques moteur et qui nous permet aujourd'hui de pouvoir envisager 2028 plus sereinement que ce qu'il l'était. Je le dis très clairement pour 2028 nous les Crit'air 2 on reverra les choses oui c'est très clair.