Auvergne-Rhône-Alpes : 100 millions d'euros pour le tourisme de montagne

Les stations de ski ont déjà commencé à ouvrir leurs portes. La région souhaite réaffirmer son soutien au secteur du tourisme en montagne.

Les professionnels du secteur préparent sérieusement la saison hivernale à venir. D'autant plus que, cette année, deux stations dans les Alpes accueilleront les championnats du monde de ski en février 2023. Le "Plan Montagne II" est donc lancé avec un budget de près de 100 millions d'euros pour la période de 2022 à 2028. Pour rappel, le secteur du tourisme en montagne génère plus de 500 000 emplois directs ou indirects et représente un chiffre d'affaires annuel de 7,5 milliards d'euros.

Le tourisme de montagne c'est : 120 000 emplois directs, 400 000 emplois indirects et 7,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel

Le but de cette subvention est d'aider les acteurs touristiques à faire de la région la "première montagne durable d’Europe". Plusieurs interventions sont soutenues dans le projet. D'abord, investir dans des projets de développement durable. La région souhaite aussi permettre d'organiser plus de classes de neige et autres sorties scolaires pour faire découvrir la montagne aux plus jeunes. Sécuriser l’enneigement en période hivernale est aussi un axe exploré dans ce plan. Reste à déterminer comment allier développement durable et canons à neige.

Deux stations au sommet du ski mondial

Du 6 au 19 février 2023, les stations de Courchevel et de Méribel accueilleront les championnats du monde de ski. La région a donc débloqué une enveloppe de 15 millions d'euros pour les deux stations. Cet argent devrait servir à améliorer les infrastructures, permettre un meilleur accès aux stations, rénover le matériel ou les pistes.

Une compétition qui mettra en lumière la région et ses montagnes. "C’est aussi l’opportunité de montrer que notre montagne est moderne, dotée des meilleures infrastructures, durable et tournée vers l’avenir", a déclaré Laurent Wauquiez, président de la région. Un pied-de-nez à l'organisation des jeux asiatiques d'hiver organisés en Arabie Saoudite en 2029.

