Les températures estivales se feront ressentir toute la journée à Lyon, avec un risque orageux en début de soirée.

Le ciel lyonnais sera très peu couvert et le soleil règnera toute la journée de samedi, avec des températures autour de 15°C en matinée et jusqu'à 28°C dans l'après-midi. Le temps restera sec et chaud, sans vent, jusqu'en début de soirée où de possibles orages pourraient éclater, venus des reliefs.

La qualité de l'air est dégradée dans la métropole.