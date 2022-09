La fête des lumières se prépare déjà !

La fête des lumières se prépare dès aujourd’hui et les lyonnais sont invités à contribuer à l’élaboration de plusieurs œuvres. Appel à participation.

Qui ne connaît pas la fête annuelle des lumières, lorsqu’à la tombée de la nuit des monuments, des façades, des places et des parcs se transforment en écrins au service de créations, et parfois de créatures, lumineuses insolites ou poétiques. Vous avez pour habitude d’y participer émerveillé par tous ces spectacles enchanteurs et bien vous avez la possibilité de faire plus en contribuant à l’élaboration d’une ou plusieurs œuvres.

Le collectif Fils de Créa invite le public à venir déposer de vieilles lampes aux mairies du 2e et du 6e ainsi qu’à tous les foyers Notre Dame des sans abri. Illuminée par une multitude de lampes de récupération l’installation lumineuse et sonore, prévue place Bellecour, dévoilera un message I❤️ LIGHT qui s’étendra sur 6 mètres de haut et 34 de long.

Autre projet, autre appel à participation. C’est l’artiste Bibi, habitué de la fête des lumières, qui a imaginé à son tour un projet participatif et écoresponsable que le public pourra découvrir Place voltaire dans le 3e. Son œuvre gazouillis, une volière géante de 300 oiseaux lumineux sera réalisée grâce à des matériaux plastiques recyclés. Les mairies d’arrondissements ainsi que la maison du projet Gabriel Péri récoltent donc jusqu’à la Toussaint vos bidons plastiques de 1.5 à 5 litres propres et sans étiquette ainsi que les bouchons colorés.