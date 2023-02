On a testé pour vous : l'interdiction de fumer sur les pistes de ski

Depuis le début de la saison d'hiver, la station des Gets (Haute-Savoie) interdit de fumer sur le domaine skiable et les remontées mécaniques.

Les vacances de février sont là, et qui dit février dit vacances au ski. Enfin, cela est vrai pour les plus chanceux. En environ deux heures de route, un grand nombre de stations de sports d'hiver sont à portée de Lyon. L'occasion de passer quelques jours à la montagne, se dépenser, et laisser de côté le tumulte de la ville. Les Gets est l'une de ces stations, depuis Lyon il faut environ 2h30 de route pour débarquer à la neige.

Mais justement, cette année, la commune haut-savoyarde sur laquelle se trouve la station a pris un arrêté pour le moins audacieux. Le tabac est interdit sur les pistes et sur les remontées mécaniques, sur l'entièreté du domaine en soi. Sur place, cinq zones sont délimitées pour les fumeurs avides de leur pose cigarette. L'arrêté prend fin en avril, à la fermeture des remontées mécaniques. Cependant, ce dernier pourrait être reconduit pour la saison d'été.

Carte des "zones fumeur" dans la station @Les Gets

Pourquoi un tel arrêté ?

La station des Gets se plaît à mettre en avant le fait que c'est la première d'Europe à prendre cette décision. "Finalement, on n'est pas si différents. Sur certaines plages, ou stations balnéaires c'est déjà le cas.", adoucit l'office du tourisme de la station. Cette dernière ajoute : "La volonté derrière cet arrêté est de deux ordres, d'abord écologique mais aussi dans un souci de santé publique". En 2022, plus de 3 000 mégots avaient été récoltés sur le domaine skiable et dans le village, uniquement lors de la journée citoyenne "montagne propre".

"La volonté est de deux ordres : écologique et sanitaire" , explique les Gets.

En ce qui concerne les problématiques de santé publique, la station argumente sur le tabagisme passif, notamment sur les remontés mécaniques. "Nous souhaitons valoriser notre atout numéro un qui est l’air pur de la montagne, ce pourquoi des milliers de visiteurs nous rendent visite chaque année", explique Benjamin Mugnier en charge du projet.

Piste interdiction de fumer @Les Gets

Lyon Capitale est allé voir sur place

C'est le moment d'aller acheter les forfaits pour la journée. Dans la longue queue pour arriver au guichet on lit les écriteaux et là : "la station des est, à présent, un lieu non-fumeur. Cinq zones sont disponibles à travers la station." La foule se densifie devant les premières remontées mécaniques. Tiens, pas d'odeur de tabac, pas de fumeur à l'horizon. Ce sera le cas tout du long de la journée. Une personne par-ci, par là, mégots au coin des lèvres. Probablement des mal informés. Ce qui choque le plus, c'est la rareté des fumeurs. Autrefois légion, à présent ils se cachent, répriment leurs envies. A-t-on honte de fumer ?

Zone fumeur @Les Gets

Pratiquement, les zones où fumer est autorisé sont plutôt bien agencées. Elles sont réparties efficacement au sein du domaine skiable. La "zone fumeur" est bien visible : c'est un grand drapeau blanc et orange, couleur cigarette. Là un cendrier est mis à disposition. Au moment d'écraser son mégot on peut choisir : ski ou VTT ? Au cours de la journée on sent la nostalgie remonter, cette époque où des cendriers portatifs étaient distribués. À présent on peut voter, alors, ski ou VTT ?