Ski : quelles stations sont les plus accueillantes ?

Plusieurs stations d'Auvergne-Rhône-Alpes figurent au palmarès Airbnb des 10 stations de ski les plus accueillantes. Parmi elles, la station d'Albiez-Montrond, située à trois heures de Lyon, arrive en deuxième position.

Airbnb vient de dévoiler son classement des dix stations de ski les plus accueillantes, pour "inspirer des projets de vacances ou de week-ends aux amoureux de la glisse". Celui-ci a été réalisé en fonction des plus hauts taux d’avis (5 étoiles) laissés par les voyageurs entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022. Plusieurs stations familiales de montagne des Hautes-Alpes rejoignent le classement cette année, considérées comme "idéales pour le ski en famille comme pour les amateurs de ski de randonnée".

Dans ce palmarès figurent des stations d'Occitanie, de Provence-Alpes-Côte d'Azur et d'Auvergne Rhône-Alpes. À trois heures de Lyon, la station savoyarde d'Albiez-Montrond décroche la deuxième place du classement, puis la station de Montvalezan vient occuper la 8e position. La station de Valmeinier, dans la vallée de la Maurienne, arrive 10e du classement.

La Grave de nouveau en bonne position

Pour la deuxième année consécutive, la station de La Grave figure au palmarès. Elle maintient même sa place sur le podium et arrive en troisième position. Une situation enviable à laquelle le maire, Jean-Pierre Pic, a réagi : "La Grave n’est pas seulement un terrain de jeu unique pour les amoureux de la montagne, c’est aussi une communauté chaleureuse, ou les sportifs accomplis comme les familles venues profiter des douces pentes de la station familiale du Chazelet goûtent pleinement au meilleur de l’hospitalité montagnarde".